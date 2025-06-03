بعد طرح ريستارت.. أفلام سينمائية صنع من خلالها تامر حسني نجوميته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 يونيو 2025 07:28 مساءً - شهدت الأيام الماضية طرح أحدث أفلام الفنان تامر حسني، والذي جاء بعنوان "ريستارت"، ويُشاركه ببطولة الفيلم هنا الزاهد، باسم سمرة ومجموعة كبيرة من الفنانين، وسيُنافس الفنان تامر حسني بالفيلم في الموسم السينمائي لـ عيد الأضحى المبارك.

ويعد الفنان تامر حسني من أبرز المُطربين والفنانين الذين حققوا نجاحاً كبيراً في السينما خلال السنوات الماضية، وقد تميزت أفلامه بالتجارب المُختلفة والجديدة، والتي تنوعت ما بين الأفلام الرومانسية والفانتازيا والكوميديا، والتي نستعرضها لكم في التقرير التالي:

النجاح في الأفلام الرومانسية مع أبرز النجمات

جاءت البداية السينمائية للفنان تامر حسني منذ عام 2004 حينما شارك ببطولة فيلم "حالة حب"، والذي ضم عدداً كبيراً من نجوم السينما الشبابية حينها، ومن أبرزهم هاني سلامة، هند صبري، شريف رمزي وزينة وفي عام 2005 قدم بطولته السينمائية الأولى بالمُشاركة مع الفنانة عبلة كامل من خلال فيلم "سيد العاطفي".



وكمعظم المُطربين الذين خاضوا تجربة التمثيل في السينما، اعتمد الفنان تامر حسني على تقديم الأفلام الرومانسية والعاطفية، والتي شارك ببطولتها أبرز نجمات جيله؛ حيث قدم مع الفنانة مي عز الدين سلسلة أفلام "عمر وسلمى" بثلاثة أجزاء، كما تعاون مع الفنانة منة شلبي بفيلم "نور عيني" والفنانة زينة بفيلم "كابتن هيما" والفنانة هنا الزاهد بفيلم "بحبك".

يُمكنكم قراءة: فيلم ريستارت يحقق انطلاقة قوية في أول يوم عرض: هذه إيراداته

المحاولة في تقديم أفلام بعيدة عن النمط المُعتاد

وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه الفنان تامر حسني في أفلامه الرومانسية والعاطفية؛ إلا أنه دوماً كانت لديه الجرأة للخروج من النمط المُعتاد للمُطرب في السينما، حيث قدم عدداً من الأفلام السينمائية، والتي اعتمدت على قصة وأحداث مُختلفة عن المعتاد.

ففي عام 2017 جسد تامر حسني بطولة فيلم "تصبح على خير"، والذي دارت أحداثه في إطار من الفانتازيا، وتعاون من خلاله مع المُخرج محمد سامي، كما تعاون مع الفنان أكرم حسني من خلال الفيلم الكوميدي "البدلة"، والذي شارك في بطولته الفنانة أمينة خليل.

كما قدم الفنان تامر حسني أيضاً تجربة جديدة ومُختلفة من خلال فيلم "الفلوس"، وفي عام 2021 يعود للفانتازيا من جديد من خلال فيلم "مش أنا"، والذي شارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، حلا شيحا وعدد كبير من الفنانين، كما تعاون عام 2023 مع الفنانة دينا الشربيني من خلال فيلم "تاج"، والذي دارت أحداثه حول الأبطال الخارقين في تجربة سينمائية مُختلفة ومميزة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".