كلام فارغ لـ أصالة يتصدر الترند السعودي والمصري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 يونيو 2025 07:28 مساءً - تصدرت أغنية الفنانه أصالة "كلام فارغ" وهي من ضمن ألبومها القادم "ضريبة البعد" التي طرحتها مؤخرًا الترند السعودي والمصري. ونشر حساب روتانا لايف فيديو احتوى على مقطع من الأغنية وعلق وكتب: "زي الشمس نورها في كلّ مكان، جديد أيقونة الشرق أصالة‬، "كلام فارغ"، كلمات: منة القيعي، ألحان تامر عاشور".

كما نشر حساب روتانا موسيقى صورة لأصالة وكتب: "جديد أيقونة الشرق ‫أصالة‬، كلام فارغ‬،تتصدّر الترند السعودي والمصري اسمعوها على منصتكم المفضلة".

أغنية "كلام فارغ "

من كلمات منة القيعي، ومن ألحان تامر عاشور، وتوزيع فهد، وتقول كلماتها:

كلام فارغ ماشي تقوله هنا وهناك

ولو صدق كلامك ألف، أنا عارفاك

مايصعبش عليك غالي، أنا أدرى أوي بحالي

لكن واضح أوي إن إنت ماكنتش تعرف اللي معاك

أنا أجمد من الصورة اللي في دماغك

عنيدة أكتر من الكبر اللي يوم ساقك

طموحك نقطة في طموحي، أنا عارفة قيمة روحي

حقيقي أنا كنت ليك مكسب وأديك ضيعته بغباءك

أنا مهما بقع واقفة وأقوى كمان

وزي الشمس أنا نوري في كل مكان

أنا في العمر باجي مرة

وع القدرة أكيد هقدر

وهمشي طول ما أنا حرة

وهمشي وخطوتي بفدان

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نشاطات قادمة لـ أصالة

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وتستعد الفنانة أصالة بتاريخ 7 يونيو 2025 لإحياء حفل بالكويت بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونشر وقتها حساب روتانا لايف عن الحفل وموعده وكتب: "كنا قايلين لكم في حفلة كبيرة بالطريق، والحين نعلنها رسميًا: أيقونة الشرقفي الكويت يوم 7 يونيو، ليلة كلها إحساس وطرب ما تتفوت، خلكم جاهزين".

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