كواليس الساعات الأخيرة في حياة سميحة أيوب.. امتنعت عن الطعام والشراب

أزمة صحية مفاجئة تُصيب سميحة أيوب

امتنعت عن الطعام والشراب

معلومات عن سميحة أيوب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 يونيو 2025 07:28 مساءً - رحيل مفاجئ، للفنانة، صباح اليوم الثلاثاء 3 يونيو، عن عمر ناهز 93 عاماً؛ حيث خيم الحزن على الوسط الفني وكذلك جمهورها، كونها لم تكن تشكو ألماً أو تعباً في شهورها الأخيرة، حتى أنها خرجت بنفسها قبل أسابيع قليلة لطمأنة مُحبيها بعد تداول شائعة إصابتها؛ لتؤكد آنذاك أنها بحالة صحية جيدة، ولم تصب بأي مكروه كما يزعم البعض.كواليس الساعات الأخيرة في حياة سميحة أيوب، كشفت عنها الفنانة لقاء سويدان في تصريحات صحفية، والتي حرصت على التواجد برفقة الجثمان، وقبيل الخروج من المنزل القاطن بحي الزمالك، والتوجه إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة؛ حيث أكدت على هامش توديع "سيدة المسرح العربي"، أن الفنانةتعرضت لأزمة صحية منذ أسبوعٍ واحد، بشكلٍ مفاجئ، ومع مرور الأيام تفاقم الوضع نوعاً ما، إلى أنّ رحلت عن عالمنا صباح اليوم، قبل وصول سيارة الإسعاف لنقلها إلى المستشفى.أما الفنان رشوان توفيق، والذي تجمعه علاقة صداقة طويلة منذ أكثر من 5 عقود كاملة، وجار لـفي حي الزمالك، أكد هو الآخر أنّ الفقيدة تفاقمت عليها الأزمة الصحية خلال أمس الاثنين 2 يونيو، لدرجة أنها امتنعت عن الطعام والشراب، إلى أن غادرت الحياة بعد ساعاتٍ قليلة.يمكنك قراءة.. سميحة أيوب.. سيدة المسرح العربي صاحبة البصمة الخاصة بالسينما والدراما التلفزيونيةتخرجت النجمة الكبيرةفي المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتلمذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات، وبلغ رصيدها على المسرح على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، منها (رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية).

ورغم سيطرة الأعمال المسرحية على غالبية مساحة أعمالها الفنية، إلا أنها كانت لها مشاركات عديدة في السينما والتلفزيون، ففي السينما تميزت من خلال أفلام عدة منها (أرض النفاق، فجر الإسلام، مع السعادة، بين الأطلال) بالإضافة إلى (تيتة رهيبة والليلة الكبيرة)، وفي التلفزيون قدمت العديد من الأعمال البارزة من أهمها (الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، المصراوية) ومؤخراً (الطاووس، نقل عام، حكايات جروب العيلة، انحراف، سكر زيادة، مزاج الخير، مولد وصاحبه غايب، أوراق التوت، والمرافعة) كما نالت العديد من التكريمات والجوائز الهامة من عدة دول ورؤساء.



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