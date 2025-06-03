سعاد الشطي تنشر صوراً لها من كواليس مسلسل الصحبة الحلوة.. وهكذا تعلّق!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 يونيو 2025 07:28 مساءً - شاركت الفنانة سعاد الشطي متابعيها عدداً من صورها من كواليس مسلسل "الصحبة الحلوة"، الذي من المقرر أن تُعرض أولى حلقاته ابتداءً من 13 يونيو 2025، وكشفت عن الشخصية التي ستجسدها بالعمل؛ وهي شخصية "لولوة". وقد علّقت سعاد الشطي وكتبت: "إن شاء الله، الصحبة الحلوة، لولوة".

مسلسل "الصحبة الحلوة"

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هو مسلسل يقع في 10 حلقات، من ﺇﺧﺮاﺝ محمد دحام الشمري، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالله الحسيني، وعبدالعزيز السبيعي، ومن بطولة هدى حسين، ميثم الحسيني، شبنم خان، سعاد الشطي، أنوار المنصور، عبدالله التركماني، منصور البلوشي، أحمد الرشيدي، ونورة فيصل.

وتدور أحداثه عندما يتحول عزاء إلى لحظة استثنائية؛ حيث تلتقي ثلاث صديقات معاً بعد خمسين عاماً من الفراق، لتبدأ بينهنّ رحلة مؤثرة في البحث عن صديقة رابعة، ويحدث الكثير من القصص خلال هذه الرحلة، ثم تتوالى الأحداث.

أبرز أعمال الفنانة سعاد الشطي

قدمت الفنانة سعاد الشطي عدداً من الأعمال، من أبرزها مسرحية "البنات والساحر"، وهي من تأليف وإخراج نجاة حسين، وصياغة الأغاني للشاعر عبداللطيف البناي، ومن بطولة حصة النبهان، سعاد الحسيني، عبدالعزيز السعدون،، سليمان الحملي، وعبدالكريم الملا.

كما شاركت في مسرحية "الوحش"، وهي من تأليف وإخراج محمد الحملي، ومن بطولة محمد الحملي، مي التميمي، سعاد الحسيني، لولوة المجيبل، غدير حسن، وشهد خسروه.

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