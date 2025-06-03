بعد إنفصالها عن أحمد السقا.. كيف علقت مها الصغير على أنباء أرتباطها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 يونيو 2025 07:28 مساءً - شهدت منصات التواصل الأجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل، وذلك بعد انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، وتداولت العديد من الأخبار والتصريحات المنسوبة لكل منهم تحديدًا السقا. وكان آخر الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الأجتماعي هي ارتباط الإعلامية مها الصغير بالفنان طارق صبري؛ الأمر الذي أثار حالة من الجدل.

كيف علقت مها الصغير على أنباء أرتباطها!

وفي أول رد من الإعلامية مها الصغير على هذه الأنباء، كتبت منشور من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك" قالت فيه: "واتقوا يومًا تُرجَعون فيه إلى الله، دعوة المظلوم.. حسبنا الله فيمن قال فينا ما ليس فينا، ونسب إلينا ما لم نفعل، وتجاوز في حقنا، وأنكر ما قدمناه من خير، وكفى بالله شهيدًا".

كما شاركت أيضًا من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة وحكمة للشيخ محمد متولي الشعراوي؛ جاء فيه: "في العادة لا يقلق من له أب فكيف يقلق من له رب".

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب مها الصغير على إنستغرام

أطلعوا على أحمد السقا يبرىء نفسه من الإساءة لأم أولاده ويرد على اتهامه بضربها وعدم انفاقه عليها

رد فعل غير متوقع من ياسين السقا على هذه الأنباء!

وفي رد فعل غير متوقع وأثار المزيد من الجدل؛ قام ياسين أحمد السقا بحذف الصورة التي كان يشاركها مع والدته الإعلامية، وذلك بعد تداول تلك الشائعة؛ من جهة أخرى كان الفنانقد تحدث عن علاقته بأم أبنائه ""، بعد إعلان انفصالهما، حيث أكد أنها سيدة فاضلة وتحظى باحترامه، وأنه ما زال على تواصل معها، لكونها أم أبنائه الثلاثة.

وأضاف أحمد السقا خلال لقائه بـ قمة الإعلام العربي في دبي، أنه يعيش حاليًا لأبنائه الثلاثة، ولا يفكر في الزواج بالوقت الحالي، خاصة أن أبناءه أصبحوا رجال.

وقال السقا: "أنا سنغل، كوني سنغل لا أنفي احترامي لأم أولادي، وإن هي عشرة، وسيدة فاضلة، وربت أولادي أحسن تربية، والنصيب محصلش، وقدر الله ما شاء فعل، وما زلنا أصدقاء وعلى تواصل، ومعنديش مشكلة خالص، وبقرأ حاجات في السوشيال ميديا وكلام لم يصدر عن لساني أو لسانها".

أحمد السقا يرفض أن تتحول حياته الشخصية إلى مادة للترند

ورفض أحمد السقا أن تتحول حياته الشخصية إلى مادة للترند، مضيفًا: "أفضل أن أتواجد في الصدارة بفيلم ناجح، لا بخبر عن انفصال أو زواج. الزواج والطلاق قسمة ونصيب، وأنا أعيش الآن لأجل أولادي، وفخور بكل لحظة قضيتها مع أسرتي".

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انفصال السقا ومها الصغير

يُشار الى أن أحمد السقا أعلن انفصاله عنفي منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك قال فيه: "الناس اللي بتسأل.. أنا والسيدةمنفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسميًّا منذ شهرين تقريبًا، وأعيش حاليًّا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر".

وتابع السقا: "ومش عايز رغى ف الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصه والأخوه الصحفيين.... وسبحان مقلب القلوب ومبدلها وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها... شكرا".

وأشار أحمد السقا إلى أن تأخر مها الصغير في إعلان خبر الإنفصال تصرف في قمة الإحترام والرقي، حيث قال: "أعتقد ان اعلن بينما تأخرت هى ف الإعلان ففى هذا قمة الاحترام والرقى، ولها كامل الاحترام اللتى قد توضح هذه الرغبه قريبا".

بعد ساعات قليلة قام أحمد السقا بحذف المنشور، وذلك بعد توجيه اللوم له من قبل المتابعين والجمهور على السوشيال ميديا المختلفة، على طريقة صياغة بيان الانفصال، حيث رأى الكثيرون أن السقا كان عليه كتابة البيان بطريقة مناسبة أكثر، والابتعاد عن التلميحات التي وجهها لطليقته خاصة مع وجود أبناء بينهما وعشرة سنوات طويلة، وهو ما استجاب له السقا وقام بحذف المنشور.

يُذكر أن أحمد السقا تزوج من الإعلامية مها الصغير عام 1999، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، وأثمرت عن ثلاثة أبناء، وهم ياسين ونادية وحمزة، وخلال السنوات الماضية طالت السقا ومها الصغير شائعات الانفصال، وكانا ينفيانها دائماً ولكن بعد مرور الوقت تصبح هذه الشائعات حقيقة.

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