مطرف المطرف يجدد عقده مع روتانا ويَعِد جمهوره بألبوم جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 يونيو 2025 07:28 مساءً - للمرة الثانية عشرة، يجدد الفنان مطرف المطرف عقده مع مجموعة روتانا للموسيقى، ويُعلن استمراره معهم؛ من خلال صورة جمعته بسالم الهندي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، أثناء توقيع العقد، كما وعد جمهوره بألبوم جديد سيصدر قريباً.

ونشر حساب "روتانا لايف" صوراً للفنان مطرف المطرف وسالم الهندي، وعلّق قائلاً: "للمرة الـ12، الفنان مطرف المطرف يختار مجموعة روتانا للموسيقى، ويَعِد جمهوره بألبوم جديد".

مطرف المطرف في سطور

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الفنان مطرف المطرف هو نجل الفنان الراحل يوسف المطرف، أحب الفن منذ صغره، ويتميّز بصوت مختلف ومميز. خلال مسيرته، قدّم عدداً من الأغاني المنفردة التي أحبّها الجمهور، من بينها:

"من لهيب الشوق"، "ولا راح الأمل"، "طاري الفرقا"، "فيني سهر"، "خسارة"، "فهموه"، "ذكريات"، "عال"، "زينة"، "غرام وعشق"، "لبيه"، "ما هو أنت"، و"يا غلابة".

كما قدّم أغنية جميلة بمناسبة يوم الأم بعنوان "يمه ما أقدر". وكانت له تجارب مميزة في غناء تترات المسلسلات، من أبرزها: "جار القمر"، "كلام أصفر"، "مع حصة قلم"، و"يجيب الله مطر".

أبرز نشاطات مطرف المطرف

من أبرز ألبوماته مع روتانا: "فاقدك"، "منهك غرام"، "لهيب الشوق".

وصوّر عدداً من أغانيه بطريقة الفيديو كليب، منها: "لبيه"، "عال"، "منهك غرام".

كما شارك في عدد كبير من المهرجانات والحفلات داخل وخارج الكويت، منها:"جلسة أمريكا"، "ليالي فبراير"، "هلا فبراير"، "حفلات عيد الأضحى"، "فنون الكويت"، "حفل جامعة الخليج"، "حفل الاحتفاء بالراحل يوسف المطرف"، "حفل كراون بلازا الكويت"، "الريان سوق واقف"، "حفل سان دييغو"، "حفل جامعة AUM 2016"، "حفل محافظة الأحمدي"، "حفل محافظة العاصمة"، "حفل كلية العلوم الإدارية"، "حفل حديقة الشهيد"، "حفل عطني فرصة"، "حفل تكريم الأستاذ سليمان الملا"، "حفل الهيئة العامة للشباب – جامعة الكويت"، "حفل تكريم الشاعر القدير مبارك الحديبي"، "حفل افتتاح بطولة كأس الخليج خليجي 23"، "حفل داو – الأوبرا الكويتية – مذكرات بحّار"، "حفل دار الأوبرا الكويتية – عدنيات كويتية"، "العيد الوطني السعودي"، "حفل جامعة AUM".

أغانٍ وطنية بصوت مطرف المطرف

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لم ينسَ مطرف المطرف الوطن؛ فقد قدّم مجموعة من الأغاني الوطنية الجميلة، منها: "يا كويت"، "كلما أحبك"، "كويتي وأفتخر"، "تاج الخليج"، "ربينا صغار" (ديو مع طاهر الناصر)، "هذي الكويت" (تريو مع عبدالله الرويشد ونوال)، "شعب واحد" (مع نبيل شعيل وفرقة ميامي)، و"الكويت ماكو مثلها".

آخر حفلاته

أما آخر حفل أحياه الفنان مطرف المطرف، فكان ضمن "ليلة تكريم عبدالله الرويشد"، ضمن حفلات فبراير الكويت، بمشاركة عشرة فنانين: علي بن محمد، نبيل شعيل، أنغام، خالد الشيخ، مساعد البلوشي، خالد الملا، فهد الكبيسي، فرقة ميامي، مطرف المطرف، وبدر نوري. نُظِّم الحفل بإشراف مجموعة روتانا للموسيقى، وكان من تنفيذ شركة Eventcom، في قاعة "أرينا الكويت".

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