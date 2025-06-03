ياسمين صبري تطل إلى جانب شقيقها بلال في ظهور نادر له

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها إلى جانب شقيقها بلال، في أجواء عائلية مميزة، حيث أنها لا تشارك صورها معه دائماً، و علقت ياسمين على منشورها بالقول: "شقيقي الوسيم".



و في وقت سابق، تحدثت الممثلة المصرية ياسمين صبري عن رؤيتها الشخصية في التعامل مع الحسد والطاقة السلبية، مشددة على أهمية التوازن بين الجسد والروح، وعدم الاكتفاء بالاهتمام بالمظهر الخارجي أو اللياقة البدنية فقط.

وأكدت ياسمين أنها لا تخشى الحسد، لكنها لا تستهين بتأثيره، قائلة: "مش بخاف من الحسد، ولما بحس بحاجة غريبة في حياتي في ناس معينة بستشيرها".

وأوضحت أنها تلجأ إلى دائرة محدودة من الأشخاص المقربين عندما تشعر بعدم ارتياح أو بطاقات سلبية، لافتة إلى أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بصحتها النفسية والروحية، إلى جانب اهتمامها بالرياضة والتغذية.

وقالت خلال لقائها في برنامج "سينماتك" على شاشة التلفزيون السعودي: "زي ما بلعب رياضة عشان أبقى قوية، وبحافظ على أكلي عشان صحتي، في كمان حاجات بعملها لروحي عشان أكون أحسن".