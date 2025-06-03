فادي الحاج يفاجئ جان فريسكور في عيده بحضور هلا المر وطوني البايع وحسن نشار والأصدقاء

ميرنا وليد - بيروت - جان فريسكور صحافي عشق المهنة من قلبه ومارسها بشغف ملحوظ، ما جعله يلفت الأنظار في المجال، وأيضاً ما جعله محبباً لقلوب أصدقائه من الفنانين والإعلاميين أخلاقه الحميدة، وقد نال العديد من التكريمات بينها تكريمه من مجلس سفراء البورد الأوروبي كواحد من أفضل 50 شخصية لعام 2024، ومنح المركز الثقافي الألماني الدولي شهادة تقدير لفريسكور تقديراً لما بذله من جهود في خدمة الاعلام الفني ومجال التصوير الفوتوغرافي.



فريسكور له باع طويل في مجال الإعلام حيث بات عمر مسيرته أكثر من 20 عاماً وله تجارب تمثيلية مع كبار في التمثيل وهي مع ابراهيم مرعشلي في "سكرتيرة بابا" ، ومسلسل "بوب والأربعين حرامي" ومسرحية "عرب سات "مع إبن الراحل شوشو، خضر علاء الدين، وعمل مع أحمد الزين في مسلسل "يا غافل إلك الله"، وعمل في مسرح طوني غطاس للأطفال.

حضّر نجم "The Voice" الفنان فادي الحاج مفاجأة لفريسكور بمناسبة عيد ميلاده فجمع له في منزله أي منزل الحاج مجموعة من أصدقائه المقربين بينهم الإعلامية سفيرة الإعلام الهادف هلا المر وزوجها المصور مروان سمعان، الموسيقي والفنان ومدرب الموسيقى طوني البايع، الصحافي حسن نشار، والسيد إيلي معلوف وزوجته السيدة فيوليت فريحة، والسيدة رندة حاج، والسيدة ريما حداد.

وأقيم احتفال تخلله العشاء في منزل الحاج، وتم قطع قالب الكيك الذي حمل صورة الموقع الذي يترأسه فريسكور حيث أنه يصادف في نفس اليوم عيد ميلاد فريسكور وعيد موقعه.

من أسرة "الفن" نهنئ فريسكور في عيده، ونتمنى له أيام قادمة سعيدة ومليئة بالنجاحات.