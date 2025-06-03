ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة العراقية رحمة رياض مجموعة من الصور و مقاطع الفيديو مع متابعيها عبر حسابها الخاص، اظهرت من خلالها اجمل اللحظات من كواليت تصوير أخر اغنية لها، "شي حلو"، و علقت على المنشو مخاطبةً الجمهور بالقول: "خوش عركه مو، تريدون تشوفون كواليسها؟!".
و كانت قد طرحت الفنانة العراقية رحمة رياض، اليوم الخميس، أغنيتها الجديدة باللهجة العراقية الرومانسية بامتياز والتي تجمع بين الإحساس العالي، الإيقاع العذب، وصوت رحمة الدافئ بعنوان "شي حلو"، وجاءت بإيقاع مَقسوم، إذ تحرص رحمة على تقديم دائمًا أعمالٍ متجدّدة تضيفها إلى رصيدها الفنّيّ الزاخر بالاغنيات الناجحة.
العمل من كلمات علي رياض، ألحان سيف الفارس، أما التوزيع والإنتاج الموسيقي لمحب الراوي والفيديو كليب حمل توقيع المخرج ريشا سركيس، الذي قدّم رحمة بإطلالات عفوية ولافتة، عكست روح الأغنية بأسلوب بصري جذاب، ما أضفى على الكليب طابعًا حيويًّا وشبابيًّا يتماشى تمامًا مع طاقة رحمة وحضورها العفوي أمام الكاميرا.
كانت هذه تفاصيل خبر رحمة رياض تشارك متابعيها كواليس تصوير كليب أغنيتها "شي حلو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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