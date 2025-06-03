شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشريف فى صورة نادرة من مهرجان الأفلام السوفيتى فى أجواء ثلجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد السوشيال ميديا صورة نادرة للنجم الراحل نور الشريف في موسكو سنة 1984 أثناء تواجده في مهرجان الأفلام السوفيتي، وظهر نور الشريف في الصورة بأجواء ثلجية حيث كانت الأجواء الشتوية القارسة تسيطر على المهرجان.

ومهرجان الأفلام السوفيتي كان مهرجانًا سينمائيًا في الاتحاد السوفيتي، تأسس عام 1958 وأقيم بشكل منتظم من عام 1964 إلى 1988، كان هذا المهرجان يهدف إلى عرض الأفلام السوفيتية بالإضافة إلى عرض الأفلام الأجنبية.

بدأ النجم نور الشريف مشواره الفني بدور صغير في مسرحية "الشوارع الخلفية"، ثم تألق في أفلام مثل "الكرنك" و"سواق الأتوبيس" و"أهل القمة"، والتي دخلت قائمة أفضل 100 فيلم مصري، كما برع في الدراما التليفزيونية عبر أعمال مثل "عمر بن عبد العزيز" و"لن أعيش في جلباب أبي"، حيث جسد شخصية الحاج عبد الغفور البرعي ببراعة أثارت إعجاب النقاد والجمهور.

وأسس نور الشريف شركة إنتاج مع زوجته الفنانة بوسي، قدَّم من خلالها أعمالًا جريئة مثل "ناجي العلي"، الذي تعرَّض لهجوم إعلامي واسع، وكاد يدفعه للاعتزال كما اشتهر بثقافته الواسعة، حتى لُقب بـ"أستاذ الكتب" بين زملائه، وفقًا لوصف زملائه في الوسط الفني.



