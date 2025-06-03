شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفنانة القديرة سميحة أيوب بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت، منذ قليل، جثمان الفنانة القديرة سميحة أيوب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، حيث حضر دكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وكل من نادية الجندي، إلهام شاهين، منال سلامة، لقاء سويدان، محمد رياض ورانيا محمود ياسين، حمزة العيلي، نور النبوي، محمد صلاح آدم، المخرج أحمد صقر، والمخرج أشرف فايق، والمخرج خالد جلال، والفنان عادل عزوز.

كما حضر أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان إيهاب فهمي، والفنان أحمد عبد العزيز، رانيا فريد شوقي، ماجدة زكي، منال سلامة، وفاء عامر، أشرف طلبة، محسن منصور، هشام عطوة، أيمن الشيوي، مؤمن نور.

ولدت سميحة أيوب في 8 مارس 1932 بحي شبرا في القاهرة، وأحبت الفن منذ بدايتها، ما دفعها للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث درست على يد كبار المخرجين والأساتذة، ومنهم زكي طليمات.

كانت البداية الحقيقية لسميحة أيوب على خشبة المسرح، حيث وجدت نفسها في أدوار تميزت بالعمق والقوة، وقدمت أعمالاً شكلت جزءًا أساسيًا من تاريخ المسرح العربي. من أشهر مسرحياتها "سكة السلامة" وغيرها .

كما تولت إدارة المسرح القومي لسنوات، حيث ساهمت في إثراء المسرح المصري بنصوص جادة وإخراج احترافي، ودفعت بالكثير من المواهب إلى الساحة.

رغم أن المسرح كان مملكتها الأولى، إلا أن سميحة أيوب لم تغفل الدراما التليفزيونية، فشاركت في العديد من الأعمال الناجحة التي تركت بصمة واضحة لدى الجمهور .

وقد تميزت نجوميتها بابتعادها عن الترند والضجة الإعلامية، بل على الموهبة الحقيقية والعمل الجاد، مما جعلها تحترم وتقدر من أجيال من الجمهور والفنانين.

تعتبر سميحة أيوب رمزًا من رموز الثقافة والفن في مصر والعالم العربي، امرأة استطاعت أن تفرض نفسها في زمن كان المجال الفني فيه شديد التنافس، فتركت إرثًا غنيًا بالأعمال التي تعيش في وجدان الجمهور العربى.