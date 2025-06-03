شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب عزمت أصدقاءها على بط بعد طلاقها من محمود مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا، صباح اليوم، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، حسب ما أعلن الدكتور أشرف زكى لـ ”الخليج 365”، وذلك عن عمر ناهز 93 عاما.

ومن المواقف التي تحدثت عنها سميحة أيوب سابقا، قصة طلاقها الثانى من الفنان محمود مرسى المفاجئ لها وقتها، وقالت: "طلاقي الثاني من محمود مرسي كان مفاجأة، فوجئت وأنا في راس البر لما ماما وبهاء طاهر بلغوني بأن محمود طلقني، ووقتها عزمت صحابي وقولتلهم أنتم معزومين على حسابي وطلبت لهم بط، وقعدت في وسطهم، وده كان رد نفسي حصلى".

ولدت في 8 مارس 1932 بحي شبرا في القاهرة، وأحبت الفن منذ بدايتها، ما دفعها للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث درست على يد كبار المخرجين والأساتذة، ومنهم زكي طليمات.

كانت البداية الحقيقية لسميحة أيوب على خشبة المسرح، حيث وجدت نفسها في أدوار تميزت بالعمق والقوة، وقدمت أعمالاً شكلت جزءًا أساسيًا من تاريخ المسرح العربي. من أشهر مسرحياتها "سكة السلامة" وغيرها.

كما تولت إدارة المسرح القومي لسنوات، حيث ساهمت في إثراء المسرح المصري بنصوص جادة وإخراج احترافي، ودفعت بالكثير من المواهب إلى الساحة.

رغم أن المسرح كان مملكتها الأولى، فإن سميحة أيوب لم تغفل الدراما التلفزيونية، فشاركت في العديد من الأعمال الناجحة التي تركت بصمة واضحة لدى الجمهور.

وقد تميزت نجوميتها بأنها بإبتعادها عن الترند والضجة الإعلامية، بل على الموهبة الحقيقية والعمل الجاد، مما جعلها تحترم وتقدر من أجيال من الجمهور والفنانين.

تعتبر سميحة أيوب رمزًا من رموز الثقافة والفن في مصر والعالم العربي، امرأة استطاعت أن تفرض نفسها في زمن كان المجال الفني فيه شديد التنافس، فتركت إرثًا غنيًا بالأعمال التي تعيش في وجدان الجمهور العربي حتى اليوم.