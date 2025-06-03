شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى وأشرف زكى ومنال سلامة أول الحاضرين لتشييع جثمان سميحة أيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على الحضور إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتشييع جثمان الفنانة الكبيرة الراحلة سميحة أيوب، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 93 عاما، إذ أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر.

حيث حضر إلى المسجد كل من: الفنانة نادية الجندى، الفنانة منال سلامة والمخرج أحمد صقر والفنان أشرف زكي والفنان خالد عبد السلام نائي مدير المسرح القومي والمخرج هشام عطوة، والفنان محمد صلاح والفنان محسن منصور.

ولدت سميحة أيوب في 8 مارس 1932 بحي شبرا في القاهرة، وأحبت الفن منذ بدايتها، ما دفعها للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث درست على يد كبار المخرجين والأساتذة، ومنهم زكي طليمات.

كانت البداية الحقيقية لـ سميحة أيوب على خشبة المسرح، حيث وجدت نفسها في أدوار تميزت بالعمق والقوة، وقدمت أعمالاً شكلت جزءًا أساسيًا من تاريخ المسرح العربي. من أشهر مسرحياتها: "سكة السلامة وغيرها .

كما تولت إدارة المسرح القومي لسنوات، حيث ساهمت في إثراء المسرح المصري بنصوص جادة وإخراج احترافي، ودفعت بالكثير من المواهب إلى الساحة.

رغم أن المسرح كان مملكتها الأولى، فإن سميحة أيوب لم تغفل الدراما التلفزيونية، فشاركت في العديد من الأعمال الناجحة التي تركت بصمة واضحة لدى الجمهور.

وقد تميزت نجوميتها بابتعادها عن الترند والضجة الإعلامية، بل على الموهبة الحقيقية والعمل الجاد، مما جعلها تحترم وتقدر من أجيال من الجمهور والفنانين.

تعتبر سميحة أيوب رمزًا من رموز الثقافة والفن في مصر والعالم العربي، امرأة استطاعت أن تفرض نفسها في زمن كان المجال الفني فيه شديد التنافس، فتركت إرثًا غنيًا بالأعمال التي تعيش في وجدان الجمهور العربي حتى اليوم.