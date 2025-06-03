نيقولا معوض يواصل نجاحه التركي ويطلق ديو "Seni Seviyorum" مع جيهان باربور

ميرنا وليد - بيروت - بعد النجاح الكبير الذي حققه في أولى تجاربه الغنائية باللغة التركية، يعود الفنان اللبناني نيقولا معوّض بأغنية جديدة بعنوان "Seni Seviyorum"، قدمها كديو رومانسي مع النجمة التركية جيهان باربور . القضاء المصري يصدر حكمه في قضية محمد رمضان بتهمة إهانة العلم

الأغنية، التي تُعد إعادة تقديم لعمل سابق لباربور، أعاد معوّض صياغتها بأسلوب جديد يحمل نَفَسًا عصريًا وطابعًا دافئًا مليئًا بالإحساس، وقد تم تصوير الكليب في لبنان بعدسة المخرج رواد ضوّ، الذي ركّز على القدرات التمثيلية لنيقولا، فحوّل الكليب إلى ما يشبه فيلمًا سينمائيًا قصيرًا، يتجاوز حدود الصورة التقليدية للأغنية المصوّرة، وشهد الكليب مشاركة لافتة لوصيفة ملكة جمال لبنان سارة لينا أبو جودة، التي أضفت حضورًا بصريًا راقيًا على العمل، ما جعله يجمع بين الرومانسية والجمال والأداء الدرامي الراقي.

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