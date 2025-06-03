القضاء المصري يصدر حكمه في قضية محمد رمضان بتهمة إهانة العلم

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت محكمة جنح الدقي المصرية اليوم، حكمها بقضية الفنان المصري محمد رمضان، بعد اتهامه بإهانة العلم المصري والإساءة إلى الشعب المصري.

وقررت المحكمة تبرئة محمد رمضان من التهم المنسوبة إليه، وذلك بعد الدعوى التي أقامها أحد المحامين على رمضان بإهانة العلم المصري بعد ظهوره في حفله الأول بأميركا والتفافه بالعلم على المسرح.

ورغم غيابه عن جلسة النطق بالحكم، مثّل محمد رمضان قانونيًا المحامي أحمد الجندي، الذي قدم مذكرة دفاع شاملة طالب فيها بعدم اختصاص المحكمة ونفى وجود أي دليل قانوني يدعم الاتهامات الموجهة لموكله، معتبرًا أن القضية اعتمدت فقط على تفسيرات شخصية وادعاءات غير موثقة.

كما طالب الجندي بضم تقارير رسمية من وزارة الخارجية المصرية أو السفارة المصرية في واشنطن، لتحديد ما إذا كانت هناك شكوى رسمية تتعلق بالواقعة، مؤكدًا أن ما حدث لا يشكل أي إساءة للعلم أو الشعب المصري.

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