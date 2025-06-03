كاردي بي تنهار من الضغوط: والد أطفالي غائب تمامًا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة العالمية كاردي بي موجة واسعة من الجدل بعد تصريحاتها الصادمة حول التكاليف السنوية الخيالية التي تتحملها بمفردها لتأمين حياة مرفّهة ومستقرة لأطفالها الثلاثة، وسط غياب الدعم المادي والعاطفي من والدهم مغنّي الراب أوفست، الذي اتهمته بالتقصير في أداء واجباته كأب.

وخلال بث مباشر عبر منصة X Spaces، تحدّثت كاردي بي بصراحة عن الأعباء الثقيلة التي تتحمّلها وحدها، مؤكدةً أنها دفعت مبالغ طائلة هذا العام لتوفير رعاية كاملة لأطفالها: كالتشر (6 سنوات)، ويف (3 سنوات)، وبلوسوم (8 أشهر).

وذكرت أن أطفالها لديهم سائق خاص يتولى توصيلهم إلى المدرسة والأنشطة اليومية مثل الجمباز والملاكمة، مقابل أجر شهري يبلغ 10,000 دولار، مشيرةً إلى أن أوفست لم يساهم بأي مبلغ في هذه التكاليف.

كما كشفت أن كالتشر مسجّلة في مدرسة تبلغ رسومها السنوية 45,000 دولار، بينما يدفع ويف في مدرسته 35,000 دولار سنويًا، إضافة إلى استعانتها بمربّية بدوام كامل لطفلتها بلوسوم مقابل 500 دولار يومياً، وتخصيص 3,000 دولار أسبوعياً لابنة عمّها التي تساعدها في الرعاية.

وأشارت إلى أنها توفّر لأطفالها دروساً خصوصية أربع مرات في الأسبوع مقابل 250 دولاراً للحصة، ودروس بيانو لكالتشر ثلاث مرات أسبوعياً مقابل 300 دولار لكل درس، فضلاً عن تحمّلها مصاريف الأنشطة الترفيهية والرياضية التي لم تُحدّد قيمتها بدقة.

كاردي بي أضافت أنها توظف طاهياً خاصاً بدوام كامل من السابعة صباحاً حتى الخامسة عصراً لإعداد وجبات صحية لأطفالها بسبب انشغالاتها المهنية، كما خصصت حراسة أمنية خاصة على مدار الساعة لحماية أبنائها، بعد تلقي تهديدات خطيرة، من بينها تهديدات بالقتل لابنتها كالتشر.

هذه التصريحات جاءت لتسلّط الضوء على التوتر الواضح في العلاقة بين كاردي بي وأوفست، وتعكس ما تعانيه النجمة الشهيرة من ضغوطات نفسية ومالية في ظل غياب الشريك والدعم الأسري.