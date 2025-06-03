بعد توتر العلاقة مع والديه.. بروكلين بيكهام يسلك مسار الأمير هاري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن التوتر ما زال يُخيّم على علاقة النجم العالمي ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بابنهما الأكبر بروكلين وزوجته نيكولا بيلتز، إذ كشفت تقارير إعلامية أن الثنائي الشاب استعانا بالمحامية البريطانية الشهيرة جيني آفيا، المعروفة بتمثيلها السابق للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

وأكدت مصادر قانونية أن تعاقد بروكلين ونيكولا مع آفيا لا يُشير بالضرورة إلى وجود علاقة مباشرة بالأمير هاري وميغان، بل يأتي في إطار سعيهما لحماية سمعتهما الشخصية والعائلية، والرد على الأخبار والمعلومات المغلوطة المتداولة عنهما في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تتناول علاقتهما المتوترة بعائلة بيكهام.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير صحافية أن بروكلين ونيكولا حضرا حفل عشاء خاص أقيم في مونتيسيتو، كاليفورنيا، بدعوة من الرئيس التنفيذي لشركة “باراماونت بيكتشرز”، براين روبينز وزوجته، حيث جمعتهما المناسبة بلقاء ودي مع الأمير هاري وميغان ماركل، وصفاه لاحقاً بأنه إيجابي، وأكدا أن دوق ودوقة ساسكس “لطيفان وكريمان”.

تجدر الإشارة إلى أن المحامية جيني آفيا، التي تنتمي إلى مكتب “شيلينغز” القانوني الشهير، سبق أن مثّلت ميغان ماركل في قضايا ضد صحيفة “Mail on Sunday” تتعلق بالخصوصية وحقوق النشر، كما ظهرت في وثائقي من إنتاج BBC للدفاع عن ميغان والرد على اتهامات بالتنمّر وُجّهت إليها سابقًا.