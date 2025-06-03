شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب.. اسم يشع فنا وثقافة بمنهج الصف السادس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

رغم غياب سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، إلا أنها ستظل خالدة بفنها، ليس فقط على الشاشات ولكن فى المناهج الدراسية، حيث يدرس التلاميذ مسيرة سيدة المسرح فى منهج الصف السادس الابتدائى فى كتاب المهارات والأنشطة ضمن نشاط المسرح كونها نموذج من الشخصيات المصرية الذين لهم دور وتاريخ كبير.

وتضم المسيرة الفنية للفنانة القديرة سميحة أيوب تشمل أكثر من 450 عملا من بينها 90 مسرحية، 44 فيلما، 220 مسلسلا وسهرة تليفزيونية، وما يقرب من 115 مسلسلا وسهرة إذاعية، وذلك علي مدار ما يقرب من 70 عاما هي عمرها الفني.

ولدت في 8 مارس 1932 بحي شبرا في القاهرة، وأحبت الفن منذ بدايتها، ما دفعها للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث درست على يد كبار المخرجين والأساتذة، ومنهم زكي طليمات.

كانت البداية الحقيقية لسميحة أيوب على خشبة المسرح، حيث وجدت نفسها في أدوار تميزت بالعمق والقوة، وقدمت أعمالاً شكلت جزءًا أساسيًا من تاريخ المسرح العربي. من أشهر مسرحياتها "سكة السلامة" وغيرها.

كما تولت إدارة المسرح القومي لسنوات، حيث ساهمت في إثراء المسرح المصري بنصوص جادة وإخراج احترافي، ودفعت بالكثير من المواهب إلى الساحة.

رغم أن المسرح كان مملكتها الأولى، فإن سميحة أيوب لم تغفل الدراما التلفزيونية، فشاركت في العديد من الأعمال الناجحة التي تركت بصمة واضحة لدى الجمهور .

وقد تميزت نجوميتها بابتعادها عن الترند والضجة الإعلامية، بل على الموهبة الحقيقية والعمل الجاد، مما جعلها تحترم وتقدر من أجيال من الجمهور والفنانين.

تعتبر سميحة أيوب رمزًا من رموز الثقافة والفن في مصر والعالم العربي، امرأة استطاعت أن تفرض نفسها في زمن كان المجال الفني فيه شديد التنافس، فتركت إرثًا غنيًا بالأعمال التي تعيش في وجدان الجمهور العربي حتى اليوم.