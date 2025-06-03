شكرا لقرائتكم خبر عن تعالى حالا هنتجوز دلوقتى.. قصة زواج سميحة أيوب من سعد الدين وهبة والان مع تفاصيل الخبر

خاضت سيدة المسرح العربى سميحة أيوب، أكثر من تجربة زواج، حيث تزوج من الفنانين محسن سرحان الذى أنجبت منه ابنها إبراهيم، ومن الفنان محمود مرسى وأنجبت منه ابنهما علاء، ثم تزوجت من الكاتب سعد الدين وهبة، والذى دام زواجهما لسنوات طويلة.

وحول زواج سميحة أيوب من الكاتب سعد الدين وهبة، تحكى سميحة فى مذكراتها التى كتبها الكاتب أيمن الحكيم: "زواجى من سعد الدين وهبة لم يكن بتلك البساطة.. ذلك أن فكرة تكرار تجربة الزواج للمرة الثالثة لم تكن فى دماغى ولا فى أولوياتى، فكل ما كان يشغلنى وقتها هو فنى وأولادى، خاصة بعد أن تجمدت علاقتى بمحمود مرسى، ومرت الشهور دون أن يخطو خطوة تجاه استئناف علاقتنا الزوجية بالرغم من أنه كان يواظب على الحضور لمنزلنا لزيارة "علاء"، وكنا نتحاور فى كل الموضوعات إلا الموضوع الأهم، إلى أن فوجئت بأمى تنقل لى حوارا دار بينها وبين محمود محمود كان هنا وزعلان من علاقتك بسعد وهبة.. قال لي: الظاهر إن سعد بيلعب عليها وبيتسلى بيها .. قلت له ده عايز يتجوزها وهى رافضة، قال: يتجوزها ؟ .. هه هه .. قال يتجوزها قال".

وتضيف سميحة: "استفزتنى عبارته وإشارته وتلميحه وسخريته، وشعرت أنها تمس كرامتى ولا بد أن أرد اعتبارى، ولم أدر بنفسى إلا وأنا أطلب سعد على تليفون مكتبه بجريدة الجمهورية وكان قد عاد إليها مديرا لتحريرها - بعد زوال خلافه مع صلاح سالم - وقلت له وقد حسمت أمرى واتخذت قراري: "اسمع يا سعد .. بعد ساعة هكون منتظراك قدام بيتنا .. أنا خلاص وافقت على طلبك .. تعالى هنتجوز دلوقتى".

وتابعت: "أمام المأزون أنهينا الإجراءات وأصبحت زوجة لسعد الدين وهبة، ورجعنا إلى منزلنا ومعنا قسيمة الزواج، وكادت والدتى تصاب بحالة من الانهيار العصبي عندما أخبرتها بخبر زواجي، فقد كانت لا تزال متشبثة بأمل رجوعي لمحمود مرسي، وكان قريبا من قلبها، وتستمتع بالحديث معه ومشاركته في لعبة الطاولة والكوتشينة".