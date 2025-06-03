شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أنجلينا جولى وبراد بيت تكشف عن لقبها الجديد بعد التخلى عن اسم والدها والان مع تفاصيل الخبر

اختارت شيلوه جولي، ابنة أنجلينا جولى وبراد بيت، اسمًا جديدًا لنفسها، والذى تم الكشف عنه خلال عرض رقص في حفل إطلاق مجموعة إيزابيل مارانت، في لوس أنجلوس، يوم 29 مايو، وأطلقت شيلوه لقبها الجديد "شي".

استخدمت شيلوه لقبها الجديد كإشارة إلى تصميم رقصاتها أثناء أدائها لأغنية المغنية وكاتبة الأغاني لويلا الجديدة "Naïve"، عبر موقع Variety، وجاء ذلك بعد أن أسقطت شيلوه رسميًا لقب بيت من اسمها، وأصبحت تُسمى رسميًا الآن شيلوه نوفيل جولي في أغسطس 2024 وفقًا لحكم قضائي.

جدير بالذكر أن شيلوه ليست الوحيدة التي تخلت عن لقب والدها، فقد ذكرت فيفيان اسمها باسم "فيفيان جولي" في إعلان فيلم The Outsiders الذي عملت فيه كمساعدة منتج، وإلى جانب شيلوه وفيفيان، فإن الزوجين السابقين لديهما أيضًا أبناء آخرين منهم التوأم مادوكس، ونوكس.

وكان محامي شيلوه ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت، أصدر بيانًا - فى وقت سابق - حول "قرارها المهم" بإسقاط الاسم الأخير لوالدها، حيث تقدمت الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا، وهي واحدة من أطفال الزوجين السابقين الستة، بطلب لتغيير الاسم في عيد ميلادها هذا العام 27 مايو، وتم الإعلان عن ذلك علنًا بإشعار قانوني في صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

وفيما يتعلق بتغيير الاسم العام، قال محامي شيلوه، بيتر ليفين - في بيان نيابة عن المراهقة - إنها "اتخذت قرارًا مستقلاً ومهمًا بعد أحداث مؤلمة"، مضيفًا أنها كانت "تتبع الإجراءات القانونية فقط". وأوضح ليفين لمجلة "People"، أن "شيلوه جولي لم تنشر إعلانًا يعلن عن أي تغيير في الاسم، أو أي تقرير صحفي غير دقيق"، مضيفًا: "باعتباري محامي شيلوه، مطلوب مني نشر إشعار قانوني لأن القانون في كاليفورنيا يتطلب ذلك من أي شخص يريد تغيير اسمه، وتم نشر هذا الإشعار القانوني في صحيفة لوس أنجلوس تايمز، كما هو مطلوب".

شيلوه ابنة أنجلينا جولي

وعلى جانب آخر، يشعر النجم العالمى براد بيت، حاليًا بالخوف من أن يتحدث أطفاله عن كل شىء بخصوص أزمته مع أنجلينا جولى، لوضع الأمور فى نصابها الصحيح، حيث تم تسليط الضوء على كل تفاصيل الأزمة من خلال مصدر مقرب من مجلة Closer.

وبحسب المصدر فإن بيت "شعر بالذعر بشأن احتمال أن أطفاله سيرغبون فى نشر جانبهم من القصة، سواء كان ذلك للدفاع عن أمهم أو مجرد وضع الأمور فى نصابها الصحيح، فلن يلومهم أحد إذا كان الأمر كذلك"، وأضاف "كل هذا يعد احتمالًا مرعبًا جدًا بالنسبة لـ براد بيت، لأنه حاول جاهدًا إبقاء الأمور بعيدة عنهم قدر الإمكان".

وأضاف المصدر: "براد بيت اعتقد أنه عندما يبلغ أطفاله 18 عامًا، سيحصل على فرصة لرؤيتهم كثيرًا، لكن حتى الآن حدث العكس، وعليه الآن مواجهة السيناريو المروع المتمثل في أن الأمور قد تصبح أكثر صعوبة بالفعل، كما أن فكرة اختيار أحدهم أو جميعهم، بينه وبين أنجلينا، أمر يثير رعبه".

وتابع المصدر: "براد بيت لن يتخلى عن إصلاح علاقته مع أطفاله، ولكن في هذه المرحلة ليس هناك الكثير الذي يمكنه فعله بخلاف الصلاة من أجل حدوث معجزة".

وقال مصدر إن شيلوه أعربت عن رغبتها فى الإدلاء بشهادتها في جلسة استماع في عام 2021 وسط معركة طلاق براد بيت مع زوجته السابقة أنجلينا جولي، وفقًا لموقع Us Weekly.

ومع ذلك، كانت شيلوه - التي تبلغ الآن 18 عامًا - تبلغ من العمر 14 عامًا فقط وقت الجلسة، لذا ورد أن براد بيت، 60 عامًا، حاول منعها من الإدلاء بشهادتها.