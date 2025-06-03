شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى تنعى سميحة أيوب: لمست فيها جانبا إنسانيا لم أره كثيراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة نادية الجندى الفنانة سميحة أيوب، وعلقت على صفحتها على إنستجرام قائلة: عن التعبير عن الحزن اللى جوايا.. فنانة جميلة من الزمن الجميل الذى لا يعوض وإنسانة وصديقة قبل كل شىء، كانت من أكثر الناس المقربين لى أثناء تصوير مسلسل سكر زيادة فى لبنان طيلة أربعة شهور، كانت معايا فى أصعب المواقف اللى عشناها سوى ومن خلال معاشرتى لها عن قرب، لمست فيها جانبا إنسانيا لم أراه كثيراً فى الفن، إحساسها بفنها والتزامها وأخلاقها فوق الوصف.

ورحلت عن عالمنا الفنانة سميحة أيوب عن عمر يناهز 93 عام بعد رحلة مليئة بالعطاء في السينما والدراما والمسرح، وقدمت أعمال تركت بصمة كبيرة مع جمهورها .

الفنانة القديرة سميحة أيوب من مواليد عام 1932 بدأت حياتها الفنية عام 1947 في فيلم "المتشردة" وكان عمرها 15 عاما، ثم في فيلم "حب" سنة 1948. التحقت عام 1949 بالمعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يديه. بالتوازي مع دراستها، كانت تعمل في المسرح والسينما، فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال منها فيلم "شاطئ الغرام". تخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1953.

انضمت سميحة أيوب إلى المسرح القومي وعُينت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 و1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975. بلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية إلى جانب عدة مشاركات في السينما والتليفزيون.

تعد الفنانة سميحة أيوب واحدة من أبرز القامات الفنية في العالم العربي، ولقبت بـ"سيدة المسرح العربي" نظرًا لإسهاماتها العميقة والمتميزة في هذا المجال، إلى جانب حضورها اللافت في الدراما التليفزيونية والسينما.