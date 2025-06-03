شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب هدية عيد ميلاد طلبتها سميحة أيوب من محسن سرحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا، صباح اليوم، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، حسب ما أعلن الدكتور أشرف زكى لـ"الخليج 365"، وذلك عن عمر ناهز 93 عاما.

وتزوجت سيدة المسرح وهى فى عمر 15 عاما من الفنان محسن سرحان، قالت إنها تزوجت وهى عندها 15 عامًا من الفنان محسن سرحان وبعد فترة قصيرة انفصلا، وإن طلاقها من الفنان محسن سرحان كان تنفيذًا لطلبها منه في عيد ميلادها، موضحة سميحة أيوب: "أول طلاق طلبته كان على هيئة هدية عيد ميلاد، وعن فهم وعن رضا".

ولدت فى 8 مارس 1932 بحى شبرا فى القاهرة، وأحبت الفن منذ بدايتها، ما دفعها للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث درست على يد كبار المخرجين والأساتذة، ومنهم زكي طليمات.

كانت البداية الحقيقية لسميحة أيوب على خشبة المسرح، حيث وجدت نفسها في أدوار تميزت بالعمق والقوة، وقدمت أعمالاً شكلت جزءًا أساسيًا من تاريخ المسرح العربي، من أشهر مسرحياتها "سكة السلامة" وغيرها.

كما تولت إدارة المسرح القومي لسنوات، حيث ساهمت في إثراء المسرح المصري بنصوص جادة وإخراج احترافي، ودفعت بالكثير من المواهب إلى الساحة.

رغم أن المسرح كان مملكتها الأولى، فإن سميحة أيوب لم تغفل الدراما التليفزيونية، فشاركت في العديد من الأعمال الناجحة التي تركت بصمة واضحة لدى الجمهور.

وتميزت نجوميتها بابتعادها عن الترند والضجة الإعلامية، بل على الموهبة الحقيقية والعمل الجاد، مما جعلها تحترم وتقدر من أجيال من الجمهور والفنانين.

تعتبر سميحة أيوب رمزًا من رموز الثقافة والفن فى مصر والعالم العربي، امرأة استطاعت أن تفرض نفسها في زمن كان المجال الفني فيه شديد التنافس، فتركت إرثًا غنيًا بالأعمال التي تعيش في وجدان الجمهور العربي حتى اليوم.