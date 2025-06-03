شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب وممدوح عبد العليم.. رحلت الحاجة ونيسة لتلحق بابنها رفيع بيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مسلسل الضوء الشارد أحد أهم المسلسلات التى تنتمى لعالم الدراما الصعيدية بتاريخ المسلسلات المصرية فى التسعينيات، وجميع المشاهدين عاشوا قصة الحاجة ونيسة الأم "سميحة أيوب" مع نجلها "رفيع بيه العزايزى" ممدوح عبد العليم، وتأثروا بالأحداث وتعلقوا بالشخصيات كثيرا.

وفي 5 يناير 2016 رحل الفنان ممدوح عبد العليم عن عالمنا في هدوء إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء ممارسة الرياضة داخل "الجيم"، وفى 2025 تلحق النجمة سميحة أيوب الحاجة ونيسة بنجلها رفيع بيه بعد 9 سنوات.

ولدت في 8 مارس 1932 بحي شبرا في القاهرة، وأحبت الفن منذ بدايتها، ما دفعها للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث درست على يد كبار المخرجين والأساتذة، ومنهم زكي طليمات.

كانت البداية الحقيقية لسميحة أيوب على خشبة المسرح، حيث وجدت نفسها في أدوار تميزت بالعمق والقوة، وقدمت أعمالاً شكلت جزءًا أساسيًا من تاريخ المسرح العربي. من أشهر مسرحياتها: "سكة السلامة" وغيرها.

كما تولت إدارة المسرح القومي لسنوات، حيث ساهمت فى إثراء المسرح المصرى بنصوص جادة وإخراج احترافى، ودفعت بالكثير من المواهب إلى الساحة.

رغم أن المسرح كان مملكتها الأولى، فإن سميحة أيوب لم تغفل الدراما التليفزيونية، فشاركت في العديد من الأعمال الناجحة التي تركت بصمة واضحة لدى الجمهور.

وقد تميزت نجوميتها بابتعادها عن الترند والضجة الإعلامية، بل على الموهبة الحقيقية والعمل الجاد، مما جعلها تحترم وتقدر من أجيال من الجمهور والفنانين.

تعتبر سميحة أيوب رمزًا من رموز الثقافة والفن في مصر والعالم العربي امرأة استطاعت أن تفرض نفسها في زمن كان المجال الفني فيه شديد التنافس، فتركت إرثًا غنيًا بالأعمال التي تعيش في وجدان الجمهور العربي حتى اليوم.