شكرا لقرائتكم خبر عن نقل جثمان الراحلة سميحة أيوب استعداد لأداء صلاة الجنازة بعد قليل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يستعد أفراد أسرة الفنانة الراحلة سميحة أيوب سيدة المسرح العربى لـ نقل جثمان الراحلة من منزلها فى الزمالك بعد قليل استعداد لصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وشهد منزل الراحلة حضور الفنانة لقاء سويدان والمخرج أشرف فايق والفنانة مديحة حمدي.

سميحة أيوب.. 70 عامًا من الإبداع و450 عملًا يخلّد مسيرتها الفنية

وتضم المسيرة الفنية للفنانة القديرة سميحة أيوب تشمل أكثر من 450 عملا من بينهم 90 مسرحية، 44 فيلما، 220 مسلسلا وسهرة تليفزيونية، وما يقرب من 115 مسلسلا وسهرة إذاعية، وذلك على مدار ما يقرب من 70 عاما هى عمرها الفنى.

ولدت فى 8 مارس 1932 بحى شبرا فى القاهرة، وأحبت الفن منذ بدايتها، ما دفعها للالتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، حيث درست على يد كبار المخرجين والأساتذة، ومنهم زكي طليمات.

كانت البداية الحقيقية لسميحة أيوب على خشبة المسرح، حيث وجدت نفسها في أدوار تميزت بالعمق والقوة، وقدمت أعمالاً شكلت جزءًا أساسيًا من تاريخ المسرح العربي. من أشهر مسرحياتها: "سكة السلامة" وغيرها.

كما تولت إدارة المسرح القومي لسنوات، حيث ساهمت في إثراء المسرح المصري بنصوص جادة وإخراج احترافي، ودفعت بالكثير من المواهب إلى الساحة.

سميحة أيوب.. موهبة خالدة صنعت مجدها بعيدًا عن الضجيج الإعلامي

رغم أن المسرح كان مملكتها الأولى، فإن سميحة أيوب لم تغفل الدراما التليفزيونية، فشاركت في العديد من الأعمال الناجحة التى تركت بصمة واضحة لدى الجمهور.

وقد تميزت نجوميتها بابتعادها عن الترند والضجة الإعلامية، بل على الموهبة الحقيقية والعمل الجاد، مما جعلها تحترم وتقدر من أجيال من الجمهور والفنانين.

تعتبر سميحة أيوب رمزًا من رموز الثقافة والفن في مصر والعالم العربي، امرأة استطاعت أن تفرض نفسها في زمن كان المجال الفني فيه شديد التنافس، فتركت إرثًا غنيًا بالأعمال التي تعيش في وجدان الجمهور العربي حتى اليوم.

لقاء سويدان



تابوت نقل الموتى



لقاء سويدان



لقاء سويدان



سيارة نقل الموتى



أشرف فايق



سيارة نقل الموتى



لقاء سويدان



سيارة نقل الموتى



الفنانة لقاء سويدان



الفنانة لقاء سويدان