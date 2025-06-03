شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق لـ الخليج 365: سميحة أيوب جارتى وعشرة عمرى ولا تعوض والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان القدير رشوان توفيق، لـ الخليج 365، بعد رحيل سيدة المسرح العربى سميحة أيوب، إنها كانت جارته وعشرة عمره وأنهما بدآ العمل سويا.

وأشار رشوان توفيق إلى أن سميحة أيوب ليست سيدة المسرح العربى فقط وإنما هى ملكة المسرح وطوال عمرها تساعد كل الناس ولا يوم تعرض أحد للأذى بسببها.

سميحة أيوب.. ملكة المسرح بدأت مشوارها الفني بعمر 15 عامًا

الفنانة القديرة سميحة أيوب من مواليد عام 1932 بدأت حياتها الفنية عام 1947 في فيلم "المتشردة" وكان عمرها 15 عاما، ثم في فيلم "حب" سنة 1948. التحقت عام 1949 بالمعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يديه.

بالتوازى مع دراستها، كانت تعمل فى المسرح والسينما، فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال منها فيلم "شاطئ الغرام"، تخرجت من المعهد العالى للتمثيل عام 1953.

سميحة أيوب.. 170 مسرحية وآخر ظهور سينمائي في "ليلة العيد" 2024

انضمت سميحة أيوب إلى المسرح القومى وعُينت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 و1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975. بلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية إلى جانب عدة مشاركات في السينما والتليفزيون.

وكانت آخر مشاركتها السينمائية في فيلم "ليلة العيد"، الذي عرض 2024، وهو من بطولة يسرا اللوزي، ريهام عبدالغفور، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبد العزيز.



سمحية أيوب



سمحية أيوب وعبد الرحمن أبو زهرة



سمحية أيوب



سمحية أيوب ويوسف وهبة



سمحية أيوب



سمحية أيوب



سمحية أيوب على المسرح



سمحية أيوب وفريد شوقي



سمحية أيوب ومنى زكي