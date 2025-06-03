شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير: حسبنا الله فى من قال فينا ما ليس فينا والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الإعلامية مها الصغير عبر حسابها بموقع فيس بوك، بوست قالت فيه "دعوة المظلوم.. حسبنا الله فيمن قال فينا ما ليس فينا، ونسب إلينا ما لم نفعل وتجاوز فى حقنا وأنكر ما فعلنا من خير وكفى بالله شهيدا، فيما علقت على الدعاء قائلة، اتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله".



مها الصغير

وشهدت الساحة الفنية في الأيام الأخيرة سلسلة من حالات الانفصال المثيرة، التي سرعان ما تحولت إلى حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر أسماء نجوم كبار عناوين الأخبار، وتعتبر هذه الموجة من الانفصالات قد أعادت إلى الواجهة النقاش حول تحديات الحياة الزوجية في الوسط الفني، وتأثير الضغوط المهنية والشهرة على العلاقات الشخصية، في وقت يتابع الجمهور باهتمام كل التطورات الجديدة أبرزهم..



أحمد السقا ومها الصغير ينفصلان بعد 26 سنة زواج

مؤخرا أعلن النجم أحمد السقا انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عامًا، حيث أعلن السقا الخبر عبر حسابه بموقع فيس بوك مؤكدا أن الانفصال تم منذ 6 أشهر وتم الطلاق الرسمى منذ شهرين وكتب أحمد السقا فى منشوره على حسابه بموقع فيس بوك: "عشان الناس اللى بتسأل أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ 6 شهور وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا وأعيش حالياً لأولادى وعملى وأصدقائى المقربين، وأمى وأختى، وكل تمنياتى لأم أولادى بالتوفيق والستر، ومش عايز رغى فى الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، شكراً".

تامر عبد المنعم ورنا علي ينفصلان بعد 6 سنوات

أعلن الفنان تامر عبد المنعم يوم الأحد من خلال حسابه على موقع فيس بوك، انفصاله عن زوجته رنا علي، حيث كتب، "تم الانفصال بيني وبين السيدة رنا علي بعد زواج استمر ست سنوات، قدر الله وما شاء فعل وأنا أُكِن لها كل التقدير والاحترام والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ولا نعلم ماذا تحمله لنا الأقدار والأيام وكل اللي يجيبوا ربنا خير، فقد نختلف ولكن يبقي الاحترام والذكريات والنوايا الصادقة".



إلهام عبد البديع ووليد سامي يفترقان رسميا

إلى جانب الحالتين السابقتين أعلن الملحن الموسيقي وليد سامي انفصاله رسميا عن زوجته الفنانة إلهام عبد البديع، وذلك بعد زواج دام عامين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".ونشر سامي عبر حسابه قائلأ: "لحمد لله.. تم الانفصال بيني وبين إلهام من قريب بس مكنتش حابب أتكلم في أي حاجة شخصية تاني، ولكن حبيت أوضح علشان اللي بيحصل على السوشيال ميديا من امبارح بتمنلها حياة سعيدة وربنا يرزقها بكل الخير".