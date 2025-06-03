شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد عن سميحة أيوب: فقد الفن العربى قامة شامخة وستظل ذكراها خالدة والان مع تفاصيل الخبر

حرصت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد على نعى الفنانة الكبيرة الراحلة سميحة أيوب التى غيبها الموت صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 93 عاماً، حيث كتبت نبيلة عبيد على حسابها بموقع إنستجرام: "برحيلها، فقد الفن العربي قامة شامخة أثرت وجدان الملايين بأدائها القوى وقدرتها الفائقة على تجسيد مختلف الشخصيات".

وأضافت نبيلة عبيد: "ستظل ذكراها خالدة فى قلوب محبيها، وإلهامًا للأجيال القادمة من الفنانين والمبدعين، وداعا الفنانة الكبيرة سميحة أيوب".



نبيلة عبيد تنعي سميحة ايوب

ورحلت عن عالمنا الفنانة سميحة أيوب عن عمر ناهز 93 عام بعد رحلة مليئة بالعطاء في السينما والدراما والمسرح، وقدمت أعمال تركت بصمة كبيرة مع جمهورها.

الفنانة القديرة سميحة أيوب من مواليد عام 1932 بدأت حياتها الفنية عام 1947 في فيلم "المتشردة" وكان عمرها 15 عاما، ثم في فيلم "حب" سنة 1948. التحقت عام 1949 بالمعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يديه. بالتوازي مع دراستها، كانت تعمل في المسرح والسينما، فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال منها فيلم "شاطئ الغرام". تخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1953.

انضمت سميحة أيوب إلى المسرح القومي وعُينت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 و1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975، بلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية إلى جانب عدة مشاركات في السينما والتليفزيون.

تعد الفنانة سميحة أيوب واحدة من أبرز القامات الفنية في العالم العربي، ولقبت بـ"سيدة المسرح العربي" نظرًا لإسهاماتها العميقة والمتميزة في هذا المجال، إلى جانب حضورها اللافت في الدراما التليفزيونية والسينما.