شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن السينمائية تنعى سميحة أيوب: وداعا أيقونة المسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن السينمائية الفنانة سميحة أيوب، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، وقالت في بيان صحفى وداعا أيقونة المسرح العربى القديرة الراحلة سميحة أيوب أستاذة رائدة تتناغم أدواتها وإمكانياتها على خشبة المسرح مصريا وعربيا عملاقة تعزف صوتا وتجسيدا لشخوص أصيلة من المجتمع المصرى بواقعها وتفاصيلها أحبها المتفرج والمشاهد والمتابع والانسان.

وأضافت خبرات مهنية وإدارية عملاقة من الزمن الجميل مشوار وتاريخ نبراس يسطر للأجيال القادمة.



بيان نقابة السينمائيين

ورحلت عن عالمنا الفنانة سميحة أيوب عن عمر ناهز 93 عام بعد رحلة مليئة بالعطاء في السينما والدراما والمسرح، وقدمت أعمال تركت بصمة كبيرة مع جمهورها.

الفنانة القديرة سميحة أيوب من مواليد عام 1932 بدأت حياتها الفنية عام 1947 في فيلم "المتشردة" وكان عمرها 15 عاما، ثم في فيلم "حب" سنة 1948. التحقت عام 1949 بالمعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يديه. بالتوازي مع دراستها، كانت تعمل في المسرح والسينما، فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال منها فيلم "شاطئ الغرام". تخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1953.

انضمت سميحة أيوب إلى المسرح القومي وعُينت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 و1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975. بلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية إلى جانب عدة مشاركات في السينما والتليفزيون.

تعد الفنانة سميحة أيوب واحدة من أبرز القامات الفنية في العالم العربي، ولقبت بـ"سيدة المسرح العربي" نظرًا لإسهاماتها العميقة والمتميزة في هذا المجال، إلى جانب حضورها اللافت في الدراما التليفزيونية والسينما.