شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان سميحة أيوب من مسجد الشرطة بعد صلاة العصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع جثمان الفنانة الراحلة سميحة أيوب من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بعد صلاة العصر، حيث رحلت عن عالمنا سميحة أيوب عن عمر ناهز 93 عام بعد رحلة مليئة بالعطاء في السينما والدراما والمسرح، وقدمت أعمال تركت بصمة كبيرة مع جمهورها.

سميحة أيوب.. بدأت التمثيل بعمر 15 وتخرجت من معهد الفنون 1953

الفنانة القديرة سميحة أيوب من مواليد عام 1932 بدأت حياتها الفنية عام 1947 في فيلم "المتشردة" وكان عمرها 15 عاما، ثم في فيلم "حب" سنة 1948. التحقت عام 1949 بالمعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يديه. بالتوازي مع دراستها، كانت تعمل في المسرح والسينما، فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال منها فيلم "شاطئ الغرام". تخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1953.

سميحة أيوب.. سيدة المسرح العربي وصاحبة 170 عملًا مسرحيًا

انضمت سميحة أيوب إلى المسرح القومي وعُينت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 و1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975، بلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية إلى جانب عدة مشاركات في السينما والتليفزيون.

تعد الفنانة سميحة أيوب واحدة من أبرز القامات الفنية في العالم العربي، ولقبت بـ"سيدة المسرح العربي" نظرًا لإسهاماتها العميقة والمتميزة في هذا المجال، إلى جانب حضورها اللافت في الدراما التلفزيونية والسينما.