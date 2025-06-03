شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: المسرح المصرى والعربى فقد أحد عمالقة التمثيل بوفاة سميحة أيوب والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النجم الكبير حسين فهمى، عن حزنه العميق لوفاة الفنانة القديرة سميحة أيوب "سيدة المسرح العربى، التى وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء، مؤكدا أنه بوفاتها فقد المسرح المصرى والعربى أحد عمالقة التمثيل المسرحى.

وقال فهمى، عبر حسابه على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت اليوم الفنانة القديرة سميحة أيوب، وبوفاتها فقد المسرح المصرى والعربى أحد عمالقة التمثيل المسرحى.. تغمد الله الفقيدة برحمته وأسكنها فسيح جناته".



حسين فهمي

ورحلت عن عالمنا الفنانة سميحة أيوب عن عمر ناهز 93 عام بعد رحلة مليئة بالعطاء في السينما والدراما والمسرح، وقدمت أعمال تركت بصمة كبيرة مع جمهورها.

الفنانة القديرة سميحة أيوب من مواليد عام 1932 بدأت حياتها الفنية عام 1947 في فيلم "المتشردة" وكان عمرها 15 عاما، ثم في فيلم "حب" سنة 1948. التحقت عام 1949 بالمعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يديه. بالتوازي مع دراستها، كانت تعمل في المسرح والسينما، فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال منها فيلم "شاطئ الغرام". تخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1953.

انضمت سميحة أيوب إلى المسرح القومي وعُينت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 و1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975، بلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية إلى جانب عدة مشاركات في السينما والتليفزيون.

تعد الفنانة سميحة أيوب واحدة من أبرز القامات الفنية في العالم العربي، ولقبت بـ"سيدة المسرح العربي" نظرًا لإسهاماتها العميقة والمتميزة في هذا المجال، إلى جانب حضورها اللافت في الدراما التليفزيونية والسينما.