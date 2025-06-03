شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة نقل الموتى تصل منزل سميحة أيوب استعدادا للجنازة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وصلت، منذ قليل، سيارة نقل الموتى لمنزل سيدة المسرح العربى سميحة أيوب فى الزمالك، وذلك استعدادا لـ نقل جثمان الراحلة إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بعد صلاة العصر.



استعدادات جنازة سميحة أيوب

الفنانة القديرة سميحة أيوب من مواليد عام 1932 بدأت حياتها الفنية عام 1947 في فيلم "المتشردة" وكان عمرها 15 عاما، ثم في فيلم "حب" سنة 1948. التحقت عام 1949 بالمعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يديه.

بالتوازي مع دراستها، كانت تعمل في المسرح والسينما، فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال منها فيلم "شاطئ الغرام"، تخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1953.



استعدادات جنازة سميحة أيوب

انضمت سميحة أيوب إلى المسرح القومي وعُينت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 و1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975. بلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية إلى جانب عدة مشاركات في السينما والتليفزيون.

وكانت آخر مشاركتها السينمائية في فيلم "ليلة العيد"، الذي عرض 2024، وهو من بطولة يسرا اللوزي، ريهام عبدالغفور، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبد العزيز.

استعدادات جنازة سميحة أيوب