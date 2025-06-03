شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود ناعية سميحة أيوب: أسطورة فنية وثقافية لامست القلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة صفاء أبو السعود، سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، التى رحلت عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد رحلة فنية وثقافية حافلة بالأعمال العظيمة والنجاحات المؤثرة في المسرح والإذاعة والسينما والتليفزيون.

وأكدت الفنانة صفاء أبو السعود، أن الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، رمز من الرموز الفنية العظيمة، تميزت خلال مشوارها الطويل بموهبة نادرة لامست القلوب، وثقافة موسوعية حاضرة ساهمت في الارتقاء بالعقول، فأصبحت بموهبتها وثقافتها وحضورها وإصرارها على التميز والنجاح، أسطورة من الأساطير الفنية التي لن يطويها النسيان، ونجمة لامعة في سماء الفن لن يخفت بريقها مهما طال الزمان.

جدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بدأت حياتها الفنية عام 1947 من خلال العرض المسرحي "في خدمة الملكة"، وتوالت أعمالها المسرحية فقدمت ما يقرب من 170 مسرحية في المسرح العربي والعالمي منها سكة السلامة، كوبري الناموس، مصرع كليوباترا، ست الملك، والناس اللي في التالت، وتم تعيينها عام 1972 مديرا للمسرح الحديث، ثم مديرا للمسرح القومي مرتين في الفترة بين بين 1975 و1989.

كما تألقت سميحة أيوب في التليفزيون فقدمت مجموعة من أشهر الأعمال منها "ولسة بحلم بيوم، الضوء الشارد، محمد رسول الله ، أوان الورد والمصراوية.

وعلى صعيد الأعمال السينمائية تألقت الفنانة الراحلة في عدد كبير من الأفلام منها موعد مع السعادة، لا تطفئ الشمس، فجر الإسلام، القلب له أحكام، أرض النفاق وتيتة رهيبة.