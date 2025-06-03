شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت قبل عرض فيلمه F1: سائقو فورمولا 1 يواجهون انتقادات أكثر من نجوم هوليود والان مع تفاصيل الخبر

تحدث النجم العالمي براد بيت عن فيلمه الرياضي الدرامي القادم "F1"، وقال إنه يعتقد أن سائقي "فورمولا 1" يواجهون ضغوطًا شديدة وانتقادات عامة أكثر من الممثلين، وفى مقابلة أجريت معه مؤخرًا مع مجلة GQ، قارن نجم هوليوود بين المهنتين، قائلًا إنه "في حين أن كليهما قد يشعر بالعزلة، فإن مستوى التدقيق في السباقات يقع على مستوى آخر".

وأشار براد بيت إلى أن العديد من الأشخاص يقللون من شأن المهارة المطلوبة للتنافس في سباقات فورمولا 1 لأنهم يقودون السيارات بأنفسهم، قائلا "هناك عزلة، بل ووحدة عندما لا تشعر أن الأمور تسير على ما يرام.. عادةً ما تقودك إلى شيء أعظم، تجد فيه معنى"، مضيفًا: "لكن هناك عزلة محددة وهي ليست بالضرورة سلبية، بل هي مسعى ونقاش مستمر بينك وبين نفسك للحفاظ على هذا الشيء".

وأوضح شعوره بأنه على الرغم من التحديات التي يواجهها الممثلون، فإن سائقي سيارات السباق يواجهون أحكامًا أكثر قسوة، قائلا "نعم، أعتقد أننا في وضع سيئ للغاية، لكن هؤلاء الرجال يخضعون لرقابة شديدة، وهذه الرياضة تحظى باحترام كبير، وهناك الكثير منا يعتقد أنه بإمكاننا فعل ذلك أيضًا، لمجرد أننا نقود سيارة بسرعة على الطريق السريع أو ما شابه، ويتعرضون لقدر هائل من القذارة، هذا أمرٌ صادمٌ بالنسبة لي.. لا بد أن لديهم صبرًا أكبر منّا".



براد بيت

وفي المقابلة أيضًا، تحدث الممثل، الذي أنهى إجراءات طلاقه من زوجته السابقة أنجلينا جولي في أواخر عام 2024، عن حياته تحت الأضواء، قائلًا: "حياتي الشخصية دائمًا في الأخبار.. إنها في الأخبار منذ 30 عامًا يا أخي.. أو لنقل إنها جزء من حياتي الشخصية".

جدير بالذكر أن بيت ودي رامون بدآ المواعدة لأول مرة في أواخر عام 2022 بعد انفصاله عن جولي، بينما من المقرر عرض فيلم "F1"، الذي يشارك في بطولته أيضًا دامسون إدريس، وكيري كوندون، وتوبياس مينزيس، وخافيير بارديم، في دور العرض السينمائي في 25 يونيو 2025.