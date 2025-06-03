تطورات تقلب موازين قضية سعد لمجرد .. هل كانت محاولة للابتزاز ؟

ميرنا وليد - بيروت - أفاد بيان رسمي أن الفنان المغربي سعد لمجرد، أو من يمثله، تلقى عدة اتصالات منذ نهاية كانون الأول 2024 من جهات مقربة من الطرف المدني، تتضمّن مقترح تسوية يقضي بتراجع الطرف المدني عن اتهامه بالإغتصاب خلال جلسات المحكمة، مقابل مبلغ مالي يُقدّر بثلاثة ملايين يورو.



ونظرًا لخطورة هذه المعطيات، التي قد تُشكّل جريمة إبتزاز ضمن إطار عصابة منظمة، أعلن لمجرد نيّته التقدّم بشكوى رسمية لدى السلطات المختصة، وقد قررت محكمة الجنايات، على ضوء هذه التطورات، تأجيل النظر في القضية، وفتح تحقيق قضائي موسّع للكشف عن كامل الملابسات.