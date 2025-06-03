إليكم موعد ومكان جنازة سميحة أيوب

ميرنا وليد - بيروت - غابت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، الممثلة المصرية سميحة أيوب، الملقبة بـ"سيدة المسرح العربي"، عن عمر ناهز 93 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من سبعة عقود، ومن المقرر إقامة الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، على أن يُوارى جثمانها الثرى في مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.



بدأت سميحة أيوب رحلتها الفنية عام 1947، وقدّمت خلالها أكثر من 200 عمل متنوع بين المسرح والسينما والتلفزيون، من بينها ما يقرب من 170 مسرحية، جعلتها من أبرز الأسماء في تاريخ الفن العربي. وتُعد صاحبة ثاني أطول مسيرة فنية بعد الفنانة أمينة رزق.

كرّمتها دول ورؤساء، من بينهم جمال عبد الناصر وأنور السادات وحافظ الأسد والرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان، كما نالت محبة جماهيرية واسعة بسبب حضورها القوي وأدوارها المؤثرة.

تزوجت أيوب من الفنانين محسن سرحان ومحمود مرسي، ومن الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، واعتبرت الممثلة حنان مطاوع خليفتها في المسرح المصري، موصية إياها بتجسيد مشوارها في عمل درامي يوثق حياتها الحافلة.

من أبرز أعمالها "أرض النفاق"، "الضوء الشارد"، "تيتة رهيبة"، "أميرة في عابدين"، و"الطاووس"، وظل اسمها حاضرًا في قلوب محبي المسرح حتى آخر لحظة من حياتها.