بروكلين بيكهام وزوجته يتخذان خطوة مفاجئة وسط توترات عائليّة… وما علاقة ميغان ماركل؟

أفادت التّقارير أنّ بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز استعانا بخدمات Jenny Afia، المحامية البريطانيّة البارزة من شركة شيلينغز للمحاماة، والمعروفة بتمثيلها لميغان ماركل والأمير هاري.

يأتي قرار الزّوجين وسط توتّرات مستمرّة مع عائلة بيكهام، لا سيّما بعد الحوادث الّتي وقعت في حفل زفافهما عام ٢٠٢٢.

سبق أن دافعت Afia عن ميغان ماركل في قضيّتها المتعلّقة بالخصوصيّة وحقوق النّشر ضدّ صحيفة “ميل أون صندي”، وظهرت في فيلم وثائقيّ لهيئة الإذاعة البريطانيّة (بي بي سي) يتناول تحرّش الموظّفين بدوقة ساسكس.

في حين رفض ممثّلو بيكهام وبيلتز التّعليق، أكّد مصدر قانونيّ أنّ قاعدة عملاء الشّركة متنوّعة، وأنّ هذا التّعيين يؤكّد أهميّة الاستشارة القانونيّة في مواجهة المعلومات المضلّلة.

أفادت التّقارير أنّ التّوتّرات بين نيكولا بيلتز وفيكتوريا بيكهام بدأت بسبب نزاع على فستان الزّفاف. في البداية، عرضت فيكتوريا تصميم فستان نيكولا لحفل زفافها عام ٢٠٢٢ على بروكلين بيكهام.

لكنّ الخطط تغيّرت عندما زُعم أن فيكتوريا أبلغت والدة نيكولا، وليس نيكولا نفسها، بأنّ مشغلها لا يستطيع صنع الفستان. أدّى ذلك إلى تكهّنات واتّهامات بأنّ نيكولا تجاهلت علامة أزياء فيكتوريا.

زاد التّوتّر خلال حفل الزّفاف عندما دعا مارك أنتوني، صديق عائلة بيكهام، فيكتوريا إلى المسرح أثناء أدائه، ممّا طغى على العروس ودفع نيكولا إلى المغادرة باكية.

على الرّغم من الجهود المبذولة للحفاظ على وئام الأسرة، لا تزال التّوتّرات قائمة، إذ غالبًا ما يغيب بروكلين ونيكولا عن فعاليات عائلة بيكهام، بما في ذلك احتفال ديفيد بيكهام بعيد ميلاده الخمسين.

أعرب بروكلين علنًا عن دعمه الثابت لزوجته، ونشر منشورًا مؤثّرًا على إنستغرام قال فيه: “أختاركِ دائمًا”، وسط إشاعات مستمرّة حول توتّر علاقته بعائلته.

بينما يواصل الزّوجان إدارة علاقتهما أمام الرّأي العام، فإنّ تحرّكهما القانونيّ الأخير يشير إلى نهج استباقيّ لإدارة صورتهما العامّة ومعالجة ديناميكيّات العائلة المستمرّة.