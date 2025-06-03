طرح برومو الفيلم المصري العالمي "في عز الضهر" لمينا مسعود

ميرنا وليد - بيروت - تم طرح الإعلان التشويقي لفيلم "في عز الضهر"، وهو أول فيلم مصري للنجم العالمي مينا مسعود، ومن المقرر عرضه في دور العرض السينمائية في مصر يوم 18 حزيران يونيو المقبل وسيتم عرضه في دور السينما أيضاً في دول الخليج السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان ولبنان و الأردن وسوريا والعراق إلى جانب دول أمريكا الشمالية وكندا.



العمل تم تصويره في عدة مواقع داخل مصر وفي عدد من الدول الأوروبية، ليضفي على الفيلم طابعًا بصريًا عالميًا يعكس أجواء التشويق التي تدور حولها أحداثه.

يتناول الفيلم قصة شاب مصري يدخل عالم المافيا الدولية ويصبح أصغر عضو مافيا دولي ، ويُكلف بمهمة خطيرة على الأراضي المصرية، فتتشابك الأحداث ويجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها.

الفيلم من إخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من الممثلين المصريين والعرب، من بينهم إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ساندرا ديفا، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد عز، أحمد جمال سعيد، أحمد علي، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من ضيوف الشرف.

وصرح مينا مسعود:"أنا متحمس جدًا لأن أعود إلى جذوري من خلال هذا المشروع الضخم. "في عز الضهر" ليس مجرد فيلم، هو تجربة سينمائية تمزج بين الأكشن والتشويق مع عمق درامي يسلط الضوء على الهوية والانتماء، ليقدم للجمهور المصري والعربي فيلمًا بمعايير إنتاج عالمية ويعكس رحلة شخصية للصراعات التي يمكن أن يمر بها أي شخص في ظل الظروف الصعبة، خاصة حين يتعلق الأمر بالهوية والانتماء".

وأضاف مينا: "سعيد بأن أشارك هذه القصة مع جمهورنا العربي والعالمي، قائلا: قصة الفيلم جذبتني من البداية لأن شخصيتي بالفيلم تشبهني رغم أن المسارات مختلفة ولكن ما يجمعنا هو أني هاجرت من صغري من مصري وأشعر دائما بالرغبة للعودة لجذوري"

وأضاف المخرج مرقس عادل:"منذ البداية، كان طموحنا أن نصنع فيلمًا يحمل نبض مصر، يروي حكاية من لحم هذا الوطن ودمه، ولكن بلغة سينمائية قادرة على العبور إلى العالم. سعينا إلى تقديم تجربة تلامس الواقع وتستند إلى الصدق الفني، من خلال شخصيات تنبض بالحياة، وقصة تنفتح على أسئلة كبرى في قالب مشوّق وإنساني.العمل مع مينا مسعود أضاف للفيلم روحًا عالمية دون أن يفقد هويته، وجعل الجسر بين المحلي والدولي أكثر صدقًا واتزانًا. وما يميز هذا العمل حقًا أنه لا يساوم على وعي الجمهور، بل يراهن عليه؛ يقدم دراما تحترم عقل المشاهد وتمنحه متعة التفكير، وفي الوقت نفسه يحمل رسالة أخلاقية وإنسانية نابعة من قناعتنا بأن الفن لا يجب أن يكون مجرد ترف، بل ضرورة حضارية."