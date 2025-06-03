أحمد سعد يثير جدلاً كبيراً بين جمهوره حول اعتزاله الغناء

أثار الفنان أحمد سعد جدلاً كبيراً بين جمهوره خلال الساعات الماضية حول حقيقة نيته اعتزال الغناء، وذلك بعدما نشر عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" لقطات من زيارته الى المدينة المنوّرة، وهو يتلو آيات من القرآن الكريم داخل المسجد النبوي، مما أثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن ما أثار الجدل أكثر حول اعتزال أحمد سعد، ما قام به الشيخ أسامة قابيل عندما نشر صوراً من المسجد النبوي جمعت الفنان بكلٍ من الشيخين سعد الدين الهلالي وخالد الجندي، وعلّق عليها قائلًا: "قال لي أحمد سعد اكتب على الصورة (تُبت الى الله) فجمعني الحب بأهل الحب في رحاب نبي الحب صلّى الله عليه وسلّم"، وهو ما اعتبره جمهور أحمد سعد إشارة الى نيّته فتح صفحة جديدة في حياته وأنه يفكر في الاعتزال.

وكان أحمد سعد قد نشر فيديو ظهر فيه في إحدى العيادات يخضع لجلسة لإزالة الوشوم من على يده، في إشارة رمزية الى بداية جديدة، وعلّق على الفيديو قائلاً: "بدأت مرحلة إزالة التاتو... وده من أحسن القرارات اللي أخدتها".

قد يهمك أيضــــــــــــــا