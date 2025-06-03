رانيا يوسف تعلن مشاركتها في أكبر حدث للرقص الشرقي

أعلنت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مشاركتها في أكبر حدث للرقص الشرقي، والذي من المقرر أن يُقام في مدينة الريم بأبو ظبي، وتشارك فيه الراقصتان جوهرة وجورجينا.

ونشرت رانيا فيديو ترويجياً للحدث مصحوباً بأغنية "اليوم الحلو" لأحمد سعد، وعلّقت عليه قائلةً: "بنات أبوظبي جهزن نفسكن لـ ليلة ما تنسى، أكبر حدث للرقص الشرقي بيكون عندنا فـ ريم مول نحتفل معاكم بـ الافتتاح التجريبي لـ استوديو Tabla by Rania".

يُذكر أن رانيا يوسف شاركت في الموسم الرمضاني الماضي ببطولة مسلسل "أهل الخطايا"، مع الفنانين: جمال سليمان، سوسن بدر، أحمد فهيم، إسلام جمال، أشرف زكي، فرح الزاهد، محمود السراج...، وهو من تأليف أحمد أنور وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداثه حول عالم السحر والجنّ، وكيف يسيطر هذا العالم الغامض على عقول الكثيرين منا ليُستخدم في تحقيق مصالح ومنافع شخصية، وذلك من خلال قصة "ضرغام" الذي يتصدى لكل هذا مستعيناً بإيمانه القوي.

كما شاركت رانيا يوسف في بطولة مسلسل "جريمة منتصف الليل" مع كلٍ من: أحمد عبد العزيز، ملك قورة، صلاح عبد الله، عفاف شعيب، محمد عز، إلهام عبد البديع، حسني شتا، محمد مهران...، وهو تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان، وتدور أحداثه حول جريمة قتل طالبتين جامعيتين في منزل إحداهما في وقت متأخّر من الليل، ثم تحوم الشبهات حول إحدى صديقاتهما، لكن عندما تبدأ التحقيقات يدخل أشخاص آخرون دائرة الاتهام، بينما تُكتشف خفايا وأسرار غامضة.

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