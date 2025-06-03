الفنانة كندة علوش تكشف عن جانب خفي في حياتها الشخصية

القاهرة - الخليج 365
كشفت الفنانة كندة علوش عن جانب خفي في حياتها الشخصية، حيث اعترفت بحبّها للطبخ وتميّزها في إعداد أكلات مثل الكشري والرقاق والمسقعة.
وقالت كندة في تصريحات إعلامية: "أنا طبّاخة ماهرة وبحب الأكلات المصرية التقليدية، وأيضاً بحاول إني أحافظ على رشاقتي بتناول أكلات صحية، ورغم إني بفشل كثير في ذلك لكني بحاول".
وأوضحت كندة أنها تعمل على تطوير شخصيتها والتغلب على بعض الصفات المرتبطة ببرجها الفلكي (الحمل)، مثل العصبية والاندفاع، مؤكدةً سعيها الدائم لتحقيق التوازن، حيث قالت: "كشخصية من برج الحمل، اعترف بأن لدي بعض الصفات الصعبة، لكنني أحاول التخلص منها".
كما عبّرت كندة عن فخرها بالانتماء الى مصر بعد حصولها على الجنسية المصرية، قائلةً: "أعتبر نفسي مصرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وممنونة للشعب المصري على كل الدعم".
يُذكر أن آخر أعمال كندة علوش الفنية، مشاركتها في بطولة مسلسل "إخواتي" الذي عُرض ضمن ماراثون دراما رمضان الماضي، مع كلٍ من: نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف، بينهم: محمد ممدوح، أحمد حاتم وغيرهم من النجوم.
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