تامر حسني يوجّه رسالة لجمهوره بعد نجاح حفله مع الشامي

نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور من الحفل الغنائي الجماهيري الذي أحياه في دبي بمشاركة الفنان الشامي على مسرح "كوكاكولا أرينا" يوم السبت الماضي.

وظهر تامر في الصور الى جانب الشامي الذي شاركه الحفل، فضلاً عن الفنانين باسم سمرة، محمد ثروت وعصام السقا الذين شاركوه بطولة فيلم "ريستارت" الذي يُعرض حالياً في دور السينما، ووجّه إليهم رسالة شكر من خلال تعليقه على الصور، قائلاً: "شكراً دبي وجمهور الإمارات، وشكراً جميع الجاليات العربية، وشكراً الجالية المصرية، وشكراً لحبيبي الشامي... شكراً نجوم وأبطال فيلم "ريستارت"، شكراً للتنظيم الرائع من شركة "لايڤ نيشن" العالمية والمسرح والإضاءة والصوت والأمن والصحافة والإعلام اللي تعبوا معانا في اليوم الرائع ده".

كان تامر حسني قد احتفل بعرض فيلمه "ريستارت" قبل أيام، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، حول شخصية مهندس يقع في حب فتاة شعبية من شبرا تعمل "تيك توكر" متمرّدة، تعيش قصة حب مليئة بالمفارقات والتحدّيات.

ويشارك تامر حسني في بطولة الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم: باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور، عصام السقا، وعدد من ضيوف الشرف، بينهم: إلهام شاهين، شيماء سيف، محمد رجب، وأحمد حسام ميدو، وهو من تأليف وإخراج سارة وفيق، وإنتاج مشترك بين عدد من الجهات

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