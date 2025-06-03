تامر حسني يكشف عن رأيه في دخول ابنته تالية مجال الفن

خلال لقاء له مع برنامج "ET بالعربي"، كشف الفنان تامر حسني عن مفاجأة لجمهوره، حيث أعلن عن انتهائه من تسجيل أغنية جديدة تجمعه مع الفنان الكبير محمد منير، من ألحان محمد رحيم، والتي من المفترض أن تصدر خلال الفترة المقبلة، معلناً استعداده للتعاون مع الفنان عمرو دياب، وكاشفاً رأيه في دخول ابنته تالية مجال الفن.

وقال تامر: "شرف لي إني أقدّم ديو غنائي مع نجم كبير بحجم عمرو دياب، وده أستاذ كبير وانتهيت من تسجيل أغنية جديدة تجمعني مع محمد منير ومن ألحان المبدع الراحل محمد رحيم وكلمات تامر حسين".

وعن رأيه في دخول ابنته تالية مجال الفن، قال تامر: "تالية بتقوللي دايماً بس أنا بفهمها إنه مش عشان أنا بابا، أنا ممكن أعمل ده لو عندك موهبة حقيقية ونفسك بجد، ممكن أساعدك تدوّري على أحلامك".

وأضاف: "لو هنتكلّم على قلبي أنا مش نفسي تدخل الفن، المجال صعب أوي بطريقة مش عادية، منتقديه جارحين أوي، عايزة حد اتمرن يتلقى الصدمات والتعليقات الصادمة".

وتابع: "قلب البنات بيبقى رقيق، ممكن تسمع كلمة تجرحها وتؤثر في نفسيتها تأثير كبير حرام وهي طفلة. أتمنى من جوا قلبي يبقوا في الرياضة ويحققوا بطولات زي ما بيعملوا، لكن معذورين شايفين باباهم تامر ومامتهم بسمة، غصب عنهم هيحبوا الفن".

يُذكر أن تامر حسني كشف خلال الساعات الماضية عن تعرّضه لوعكة صحية قبل سفره الى دبي، حيث أحيا حفلاً غنائياً بمشاركة نجوم فيلم "ريستارت" على المسرح.

وكتب تامر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام": "مكنتش ومش عادتي أشغلكم بتفاصيل شخصية عني أو عن عيلتي، بس بما إن كتير منكم عرفوا فأنا دخلت المستشفى قبل سفري لتعب شديد جداً، والأهم إن ابني آدم بعدي بأسبوع دخل المستشفى في تعب كبير. وشكراً لكل حد دعاله واهتم وبيسأل عنه، وربنا ما يكتب أي ألم ولا وجع لأي حد منكم أو من أولادكم".

ويأتي ذلك بعد أن كشفت طليقة تامر حسني، الفنانة بسمة بوسيل عن تعرض نجلهما آدم لوعكة صحية استدعت نقله الى أحد المستشفيات.

ونشرت بسمة بوسيل عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة ظهرت فيها مع نجلها في المستشفى، وطلبت من جمهورها الدعاء له بالشفاء.

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