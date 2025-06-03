سميحة أيوب.. سيدة المسرح العربي صاحبة البصمة الخاصة بالسينما والدراما التلفزيونية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 يونيو 2025 01:18 مساءً - أن تقف على خشبة المسرح بأداءٍ قوي وإحساسٍ حقيقي يجذب الجمهور ويتفاعل مع الشخصية التي تُجسدها يُعد من أصعب المهارات التي يتطلبها الأداء التمثيلي والتي لا يستطيع تقديم ذلك سوى المواهب النادرة في عالم التمثيل، وكان ذلك أهم ما ميز الفنانة سميحة أيوب، التي تخطت تلك المرحلة لتصل أن تكون سيدة المسرح العربي بعدما قدمت عدد كبير من الأعمال المسرحية مع كبار الممثلين والمُخرجين.

صاحبة المسيرة الفنية الأكبر ورصيد مسرحيات يُقارب الـ 200 مسرحية

على مدار مسيرتها الفنية التي تجاوزت الثمانون عامًا، قدمت الفنانة سميحة أيوب عدد كبير من الأعمال الفنية جعلتها من أبرز الفنانين في تاريخ الفن المصري والعربي حيث تعاونت مع العديد من الأجيال الفنية المُتعاقبة.

وعلى الرغم من أن البداية لإحتراف الفن جاءت من خلال السينما بفيلم "المتشردة" وهي صاحبة الخمسة عشرة عامًا فقط، إلا أن نبوغ موهبتها الحقيقي جاء من خلال المسرح، حيث كانت من أول المُنضمين للمعهد العالي للتمثيل الذي أسسه الفنان زكي طليمات وخلال فترة دراستها شاركت ببطولة عدد كبير من المسرحيات.

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شهدت فترتي الخمسينيات والستينيات نشاط كبير للفنانة سميحة أيوب بالمسرح أمام عمالقة الفن، حيث شاركت ببطولة عدد كبير من المسرحيات ومن أبرزها "الأيدي الناعمة، كسبنا البريمو، تلميذ الشيطان، السبنسة، سكة السلامة، أنطونيو و كليوباترا، ست الملك" والعديد من المسرحيات الأخرى.

ولم تتوقف إسهامات الفنانة سميحة أيوب في إثراء المسرح المصري والعربي عند حدود التمثيل فقط، ولكنها تولت عدد من المناصب الهامة في المسرح المصري حيث أصبحت مديرة المسرح الحديث بالفترة من 1972 – 1975 وأيضًا تولت إدارة المسرح القومي المصري لمدتين في الفترة من 1978 – 1989.

علامات مُضيئة بالسينما والدراما التلفزيونية

وعلى الرغم من النجاح الكبير والقيمة الفنية التي أضافتها للمسرح الفنانة سميحة أيوب، إلا أنها نجحت أيضًا في أن يكون لها بصمة خاصة بالسينما المصرية والدراما التلفزيونية، حيث شاركت بالعديد بالأعمال الفنية والتي حققت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.

وقد إمتلكت الفنانة سميحة أيوب على مدار مشوارها الفني- الذي تجاوز السبعون عامًا- ما يُقارب الـ300 عمل فني ما بين الأفلام السينمائية والدراما التلفزيونية والإذاعية.

وقد نجحت في أن تُقدم عدد من الأعمال التي لاقت نجاحًا لدى الجمهور ومن أبرزها مُشاركتها مع الفنان فؤاد المُهندس ببطولة فيلم "أرض النفاق" والذي يُعد من كلاسيكيات السينما المصرية والعربية، كما كان لها مُشاركة مميزة بفيلم "فجر الإسلام" وأيضًا فيلم "بين الأطلال" أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

كما كان للفنانة سميحة أيوب عدد من المُشاركات مع الجيل الجديد من الفنانين وحققت معهم نجاحًا، حيث جسدت بطولة فيلم "تيتة رهيبة" أمام الفنان محمد هنيدي وشاركت أيضًا ببطولة فيلم "الليلة الكبيرة" أمام مجموعة كبيرة من الفنانين، وكان آخر الأفلام السينمائية التي شاركت ببطولتها هو فيلم "ليلة العيد" أمام الفنانة يسرا.

وعلى مستوى الدراما التلفزيونية كان للفنانة سميحة أيوب العديد من النجاحات، من أبرزها مُشاركتها ببطولة مسلسل "الضوء الشارد" الذي يُعد من أكثر المسلسلات العربية التي حققت نجاحًا لدى الجمهور، كما قدمت الدراما الكوميدية أمام الفنان صلاح قابيل من خلال مسلسل "مذكرات زكية هانم" والذي حقق نجاحًا لدى الجمهور حينما تم عرضه ببداية فترة التسعينيات.

كما كان للفنانة سميحة أيوب دورًا بارزًا في المُشاركة ببطولة المسلسلات الدينية والتاريخية التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات، ومن أبرزها مسلسلات "محمد رسول الله، نور الإيمان، ساعة ولد الهدى، ذو النون المصري، وفارس العرب".

وبرحيل الفنانة سميحة أيوب اليوم عن عالمنا، خسر الفن المصري والعربي واحدة من كبار قامات الفن على مدار تاريخه والتي أسهمت في صناعة تاريخ حقيقي للفن العربي على مدار سنوات من الصعب على فنان آخر تكراره.

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