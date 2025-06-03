سلاف فواخرجي تكشف الستار عن تمثال أسمهان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 يونيو 2025 01:18 مساءً - تواجدت الفنانة سلاف فواخرجي في الاحتفالية التي أقامتها دار الأوبرا المصرية لإزاحة الستار عن تمثال الفنانة الراحلة أسمهان الموجود في حديقة دار الأوبرا المصرية. وخلال الحفل تم تكريم كل من الفنانة السورية سلاف فواخرجي والفنان أحمد شاكر عبداللطيف، وذلك عن دورهما في مسلسل "أسمهان" الذي تم تقديمه في عام 2008.

سلاف فواخرجي تشيد بتمثال أسمهان

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نشرتعبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مجموعة صور من الاحتفالية وعلّقت عليها قائلة: "احتفالية إزاحة الستار عن تمثال الأميرة آمال الأطرش، بعد ثلاث سنوات من العمل الدؤوب، لتزين حديقة دار الأوبرا المصرية في القاهرة، إلى جانب تمثال فريد الأطرش وكبار الفنانين العرب والمصريين، احتضنتهم مصر في حياتهم واحتضنتهم حتى بعد رحيلهم، شكراً لجمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش ورئيس الجمعية عادل الأطرش، شكراً للنحّاتين، والشكر لجميع الفنانين والصحافيين والحضور".

جاء تكريم سلاف فواخرجي بسبب تجسيدها قصة حياة أسمهان في المسلسل الذي حمل اسمها، وتناول قصة حياتها، منذ ميلادها حتى انتقالها من بيروت إلى القاهرة للعمل كمطربة وممثلة، ليلمع اسمها بجوار شقيقها فريد الأطرش، ويتطرق المسلسل إلى علاقة أسمهان ببعض الفنانين الذين عاصروها وحتى حادث وفاتها الغامض، وشارك سلاف بطولة هذا العمل كل من فراس إبراهيم، أحمد شاكر عبد اللطيف، ورد الخال، والراحل يوسف شعبان، والعمل من إخراج شوقي الماجري وتأليف سعيد أبو العينين.

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يُشار إلى أن آخر أعمال سلاف فواخرجي كانت خلال مشاركتها في الموسم الرمضاني لعام 2024، من خلال مشاركتها بمسلسل "ليالي روكسي" الذي دارت أحداثه في فترة نهاية العشرينات، حول كواليس صناعة أول فيلم سينمائي سوري في عام 1928، والصعوبات التي أحاطت به، كما يسلط الضوء على العديد من جوانب الحياة في تلك الفترة، خاصة مع وجود الاستعمار الفرنسي في سوريا.

وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم، وهم أيمن زيدان، دريد لحام، منى واصف، عبد الفتاح المزين، صباح بركات، ليلى سمور، شادي الصفدي، حازم زيدان، لمى بدور، عدنان أبو الشامات، وآخرون، والعمل من إخراج محمد عبد العزيز الذي شارك بكتابته أيضاً مع ورشة كتاب ومن إنتاج شركة أفاميا للإنتاج والتوزيع الفني.

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