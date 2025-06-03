وداعًا سيدة المسرح العربي .. هكذا نعى النجوم سميحة أيوب

النجوم ينعون سميحة أيوب عبر السوشيال ميديا

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نادية الجندي : يعجز اللسان عن التعبير عن الحزن

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هند صبري : سميحة أيوب تاريخًا فنيًا لا ينسى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 يونيو 2025 01:18 مساءً - في لحظةٍ مؤثرة حزينة، ودع الوسط الفني العربي صباح اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، الفنانة القديرة، والتي وافتها المنية اليوم عن عمر يناهز 93 عامًا، داخل منزلها بحي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة.وقد تحولت حسابات الفنانين إلى دفتر عزاء للفنانة، الذين حرصوا على نعيها بكلماتٍ مؤثرة مليئة بالحزن، وذلك من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الأجتماعي .قالت الفنانة إسعاد يونس، من خلال نشر صورة جمعتها بـعبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ نعت من خلالها الراحلة قائلة: "وداعاً سيدة المسرح العربي، إنا لله و إنا اليه راجعون".كما عبرت عن حزنها النجمة نادية الجندي، من خلال حسابها على "إنستغرام"؛ ونشرت صورة جمعتها بالفنانةوعلقت عليها قائلة : "يعجز اللسان عن التعبير عن الحزن اللى جوايا .. فنانة جميلة من الـزمن الجميل الذى لا يعوض".وأكملت نادية الجندي: "وإنسانة وصديقة قبل كل شيء .. كانت من أكتر الناس المـقربين ليا أثناء تصوير مسلسل سكر زيادة فى لبنان طيله أربعة شهور .. كانت معايا فى أصعب المواقف اللى عشناها سوى .. ومن خلال معاشرتى لها عن قرب".واختتمت منشورها قائلة: "لمست فيها جانب إنسانى لم أراه كثيراً فى الفن .. أحساسها بفنها وألتزامها وأخلاقها فـوق الوصف ..الله يرحمك ياحبيبتي .. البقاء لله خالص التعازي .. ربنا يصبر كل محبيها".

كما عبرت عن حزنها على الراحلة الفنانة التونسية هند صبري، وذلك عبر حسابها على "إنستغرام"، من خلال نشر صورتها وأرفقتها بكلمات مؤثرة قالت فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله ..رحلت سيدة المسرح العربي، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وتركت وراءها تاريخًا فنيًا لا يُنسى".

وأكملت هند: "رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته ..خالص التعازي والمواساة لأسرتها وكل من أحبها، داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".

حنان مطاوع ومنة شلبي تنعيان سميحة أيوب

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كما نعتها الفنانة حنان مطاوع، ونشرت صورتها عبر حسابها على "إنستغرام"؛ قائلة : " بكل الحزن أنعي اليوم في وفاة سيدة المسرح العربي، الفنانة الكبيرة، اللهم أرحمها وأغفرلها .. تركت لنا إرثًا لا يُنسى من الإبداع والفن والعطاء".أما منة شلبي فقد قالت من خلال منشور عبر حسابها على موقع "إكس": "رحلت سيده المسرح العربي .. رحلت السيدهالكبيره قدرا و قامه الصارمه ذات قلب طفل و خفه ظل استثنائيه رحلت اول من امن بموهبتي و دعمني و رحلت في احب الايام اللي الله تعالي اسالكم الدعاء و الفاتحه علي روح هذه السيده الجميله فنا و شخصا .. العظماء يرحلون و لا يتكررون".

أطلعوا على سميحة أيوب.. سيدة المسرح العربي صاحبة البصمة الخاصة بالسينما والدراما التلفزيونية

داليا مصطفى ودينا يودعان سميحة أيوب

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الإعلامي محمود سعد والنجم جمال عبد الناصر يودعان الراحلة

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وزارة الثقافة المصرية تنعي سميحة أيوب

وفاة سميحة أيوب

كما ودعتها الفنانة داليا مصطفى بكلماتٍ مؤثرة من خلال حسابها على "إنستغرام"، ونشرت صورة لها وعلقت عليها : "ان لله وان اليه راجعون .. رحمت الله على الفنانة الكبيرة.. ربنا يرحمها ويصبر اهلها".أما الفنانة دينا فطلبت الدعاء للراحلة من خلال حسابها على "إنستغرام"، قائلة: " انا لله و انا اليه راجعون. سيدة المسرح العربيفي ذمة الله. اللهم ارحمها رحمة واسعة و اغفرلها .. نسألكم الدعاء".كما حرص على نعي الراحلةالإعلامي محمود سعد، وشارك عبر حسابه على "إنستغرام" صور من لقاء جمعهما، وعلق عليها قائلًا: "وداعا سيدة المسرح العربي.. الفنانة الكبيرة التي احترمت فنها فاحبها الناس".كما نعى الراحلة الفنانمن خلال منشور عبر حسابه على "فيسبوك"؛ قائلًا: "وداعاً سيدة المسرح العربى .. وداعأ أيقونة فن عربية فى المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة .. وداعأ مدرسة أداء تمثيلى متميز لها تلاميذها وعشاقها ومحبيها فى الفن العربى".وأكمل عبد الناصر : "وداعأ لمشوار طويل مشرف من العطاء الفنى المؤثر .. وداعاً الفنانة الكبيرة.. رحمها الله وغفر لها وأسكنها الجنة .. وإنا لله وإنا إليه راجعون".كما تقدمت وزارة الثقافة المصرية بنعي الفنانة سميحة أيوب من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك"؛ قالت فيه: "وزير الثقافة ناعيًا سيدة المسرح العربي: فنانة متفرّدة أعطت للفن حياتها ووهبت جمهورها مشوارًا استثنائيًا من الإبداع".وأكملت : "نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، سيدة المسرح العربي، الفنانة القديرة، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 93 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، أثرت خلالها الحياة الثقافية والفنية في مصر والعالم العربي، وقدّمت خلالها أعمالًا خالدة".وتابعت : "وقال وزير الثقافة إن الراحلة كانت نموذجًا للفنانة الوطنية المخلصة والمبدعة، التي أعطت للفن حياتها، ووهبت جمهورها مشوارًا استثنائيًا من الإبداع والتفرّد، مضيفًا: “ستظل أعمالها منارات تضيء طريق الأجيال القادمة، وستبقى ذكراها خالدة في قلوب محبيها".واختتمت منشورها : "وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن رحيليمثل خسارة فادحة للفن المصري والعربي، لما كانت تمثّله من قيمة فنية وإنسانية رفيعة، ومسيرة متميزة تركت خلالها إرثًا سيظل حيًّا في الوجدان.. وتقدّم وزير الثقافة بخالص العزاء إلى أسرة الراحلة وجمهورها ومحبيها، داعيًا الله أن يتغمّدها بواسع رحمته".وكان الفنان منير مكرم قد أعلن، وفاة الفنانة القديرة، دون الكشف عن تفاصيل موعد ومكان الجنازة، ونشر مكرم، عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك: "سيده المسرح العربي الفنانه القديرهفي ذمه الله".

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