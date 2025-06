وفاة المغني الأمريكي جيمس لوي: إليكم أبرز محطات حياته المهنية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 يونيو 2025 01:18 مساءً - تُوفي المغني الأمريكي جيمس لوي، قائد فرقة "إلكتريك برونز" الموسيقية، والمعروف بأغنيته I Had Too Much to Dream التي احتلت قائمة أفضل 10 أغانٍ، في 22 مايو عن عمرٍ يناهز 82 عاماً، حسبما أفادت عائلته التي لم تكشف عن سبب الوفاة، بينما أشارت فقط إلى أنه تُوفي فجأة وبسلام لأسباب طبيعية مُحاطاً بعائلته وموسيقاه.

بيان أبناء جيمس لوي

أدلى أبناؤه ليزا وكاميرون وسكايلر في بيان وفاته بالتالي: "رحل جيمس عن هذا العالم بسلام- قلبه يُطلق نبضة أخيرة مُلهمة، مُحاطاً بأحضان عائلته المُحبة، ومُغلفاً بأصوات موسيقاه المُفضلة. كان قوةً إبداعية، نجمَ روك بلا تظاهر، شخصاً عاش وأحب بكلّ ما أوتي من قوة. لكن أهم ما ميّز حياة جيمس كان زواجه من باميلا، التي دامت 62 عاماً، والتي كانت بمثابة نجمه المرشد وملهمته الدائمة في كلّ شيء. كان جيمس صاحب رؤية، حالماً، فاعلاً، لم يكفّ عن الإبداع والاستكشاف ودعم الآخرين، أو الإيمان بما هو ممكن".

ووصف بيان العائلة والدهم بأنه: "رجل دولة مخضرم في موسيقى الروك آند رول- ليس مجرد شاهد على تاريخ الموسيقى؛ بل أحد بناة هذا التاريخ. ومع ذلك، ظل متواضعاً، يُخصص دائماً وقتاً للمعجبين، ويُجيب على أسئلتهم، ويشاركهم قصصهم، ويُشجع الفنانين الشباب على اتباع إلهاماتهم التجريبية والغريبة".

نبذة عن جيمس لوي وأبرز محطات حياته

نشأ لوي، وهو الأكبر بين تسعة أطفال، في جنوب كاليفورنيا. نضج موسيقياً تحت تأثير عازف الجيتار ديك ديل. في عام 1965، شكّل هو والعديد من طلاب مدرسة تافت الثانوية، فرقة سانكشنز Sanctions- التي تحوّلت في النهاية إلى "إلكتريك برونز"- المستوحاة من موسيقى السيرف روك، واكتشفهم منتج التسجيلات والمهندس ديفيد هاسينجر، الذي تضمنت شهرته هندسة تسجيلات رولينج ستون في منتصف الستينيات.

بعد تفكك فرقة "إلكتريك برونز"، أصبح لوي مهندساً ومنتجاً، وعمل مع فنانين مثل: سباركس، وتود روندجرين، قبل أن يترك الموسيقى في أوائل السبعينيات، ويجد في النهاية مهنة ثانية في عالم صناعة الأفلام الصناعية؛ حيث اتجه إلى إخراج برامج الأطفال والإعلانات التليفزيونية.

بعد ربع قرن من التوقُّف عن الموسيقى، أعاد لوي لمّ شمل فرقة "إلكتريك برونز" في أواخر التسعينيات، واستمر في تقديم عروضه حتى نهاية حياته. في عام 2001، أصدروا ألبومهم الأول Artifact، الذي أطلق العنان لموسيقى الروك النفسي التي كانوا يعشقونها في بداياتهم. ثم سجلوا ثلاثة ألبومات أستوديو إضافية: California عام 2004، Feedback عام 2006، وWaS عام 2014.

ترك لوي زوجته باميلا، وأبناءه ليزا وكاميرون وسكايلر، وأحفاده هانا وبلو وإيسلا وغولدي. في الوقت الذي رُزق فيه هو وزوجته باميلا بطفلهما الثالث، بدأ ببناء ما وصفته عائلته بمنزل أحلامه على قمة جبل في تلال سانتا ينز. كما بنوا منزلاً ثانياً في كاباريتي، وهو خليج في جمهورية الدومينيكان.

