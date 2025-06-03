كندة علوش تفاجئ جمهورها باعترافات شخصية لأول مرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة كندة علوش عن جانب خفي في حياتها الشخصية، حيث تحدّثت عن حبّها للطبخ وتميّزها في إعداد أطباق مصرية شهيرة مثل الكشري، الرقاق، والمسقعة، مؤكدة أنها “طبّاخة ماهرة” وتحب المطبخ المصري التقليدي.

وفي تصريحات إعلامية، قالت كندة: “بحاول أحافظ على رشاقتي من خلال تناول أكلات صحية، رغم إني بفشل كثير في كده، لكني بحاول”، مشيرة إلى توازنها بين حب الطعام والسعي للحفاظ على أسلوب حياة صحي.

كما تطرّقت كندة إلى بعض جوانب شخصيتها، موضحة أنها تسعى باستمرار لتطوير نفسها والتغلب على صفات سلبية مرتبطة ببرجها الفلكي (الحمل)، مثل العصبية والاندفاع، وقالت: “اعترف إن عندي صفات صعبة بحكم برجي، لكن بحاول أتخلّص منها وأحقق توازن في حياتي”.

وعبّرت النجمة السورية عن فخرها بحصولها على الجنسية المصرية، مؤكدة: “أعتبر نفسي مصرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وممنونة للشعب المصري على كل الدعم اللي شفته”.

يُذكر أن كندة علوش شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “إخواتي”، إلى جانب نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ممدوح وأحمد حاتم، حيث لاقى العمل تفاعلاً واسعاً من الجمهور.