رحيل سميحة أيوب “سيدة المسرح العربي” عن 93 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غيب الموت قبل قليل الفنانة القديرة سميحة أيوب، الملقّبة بـ”سيدة المسرح العربي”، عن عمر ناهز 93 عاماً، وذلك داخل منزلها في منطقة الزمالك بالقاهرة.

وأعلن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، خبر الوفاة، مؤكداً أنه جارٍ العمل على استخراج شهادة الوفاة تمهيداً لتحديد موعد ومكان الجنازة والعزاء.

سميحة أيوب تُعد من أبرز رموز المسرح القومي المصري، حيث تولّت إدارته في فترتين بين عامي 1975 و1989، كما شغلت منصب مديرة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975. وقدّمت خلال مسيرتها نحو 170 عملاً مسرحياً، وكانت من أبرز من أعادوا الانضباط إلى المسرح القومي وأسهموا في استمرارية إنتاجه المميز.

لم تقتصر إسهاماتها على التمثيل فحسب، بل خاضت أيضاً مجال الإخراج، وقدّمت عدداً من العروض المهمة مثل “الباسبور” و”مقالب عطيات” و”ليلة الحنة”.

وفي السينما، تركت بصمة قوية من خلال أفلام لافتة منها “أرض النفاق”، “فجر الإسلام”، “مع السعادة”، و”بين الأطلال”، بينما رسّخت مكانتها في الدراما التلفزيونية من خلال أعمال بارزة أبرزها: “الضوء الشارد”، “أوان الورد”، “أميرة في عابدين”، و”المصراوية”.

برحيلها، تطوي الساحة الفنية صفحة من أنصع صفحاتها، وتودّع إحدى أيقوناتها الخالدة.