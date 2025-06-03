الأمير هاري يفكر بتغيير كنيته.. خطوة تُحدث بلبلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير صحافية بريطانية أن الأمير هاري ناقش مع خاله، إيرل سبنسر، فكرة تغيير اسم عائلته من “ماونتباتن-وندسور” إلى “سبنسر”، تكريمًا لوالدته الراحلة الأميرة ديانا، في خطوة تعكس ابتعاده المتزايد عن العائلة المالكة البريطانية، رغم محاولات بعض المقرّبين إصلاح علاقته بوالده الملك تشارلز وشقيقه الأمير ويليام.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ذا صن”، فإن هاري طرح هذه الفكرة خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى المملكة المتحدة، غير أن خاله لم يشجعه على تنفيذها، محذرًا من التعقيدات القانونية المحتملة والنتائج غير المرغوبة التي قد تترتب عليها هذه الخطوة.

ويأتي هذا النقاش في وقت تتزايد فيه المؤشرات إلى سعي هاري وزوجته ميغان ماركل لإعادة تشكيل هويتهما العامة بعد الانسحاب من المهام الملكية. ووفقًا للكاتب المَلكي توم باور، فإن ميغان هي من اقترحت هذا التغيير على هاري، باعتبار أن اسم “سبنسر” سيُعزز ارتباطهما الرمزي بإرث ديانا، ويمنحهما دفعة إعلامية جديدة بعد تراجع الزخم حول حياتهما الشخصية في الصحافة الغربية.

كما أشار باور إلى أن ميغان لطالما اعتبرت ديانا نموذجًا فريدًا وأيقونة ملهمة، وتسعى من خلال هذا الطرح إلى ترسيخ تقاربها الرمزي معها، خاصة بعد الخسارة القانونية التي واجهها الزوجان في قضية الحماية الأمنية في بريطانيا، وتراجع حجم الدعم الشعبي لقضيتهما داخل القصر وخارجه.

ورغم الأحاديث المتداولة، لم يُقدِم الأمير هاري حتى الآن على اتخاذ أي قرار رسمي بشأن تغيير اسمه، في حين لم تصدر العائلة المالكة أي تعليق على الأمر، الذي لا يزال محصورًا في نطاق النقاش الخاص بين هاري وميغان.

تجدر الإشارة إلى أن لقب “ماونتباتن-وندسور” تم اعتماده رسميًا عام 1960، ليُمنح لأحفاد الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، ويمثل دمجًا بين اسم العائلة المالكة “وندسور” ولقب الأمير فيليب “ماونتباتن”.