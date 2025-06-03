بعد أنباء زواج طليقته.. أحمد السقا يثير الجدل بمنشورات غامضة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الحساب الشخصي للفنان أحمد السقا على “فيسبوك” موجة جديدة من الجدل، بعد أن تم نشر منشور مثير للريبة، أعاد تسليط الضوء على علاقته بطليقته الإعلامية مها الصغير، وذلك بالتزامن مع تداول أنباء عن زواجها قريبًا من الفنان طارق صبري.

وجاء في المنشور المحذوف: “باي باي يا أكبر كدبة في حياتي، واحذريني عشان نفد (صبري) وهابقي دمي تقيل ورب السماء و(الطارق)”، في تلميح مباشر إلى الأخبار المتداولة حول مها الصغير وطارق صبري.

وبعد دقائق، تم حذف المنشور، قبل أن يُنشر عبر خاصية القصص المصوّرة مقطع فيديو بصوت السقا جاء فيه:

“معنديش مانع تعمل عليا لقطة بس المهم تستحمل مني باقي الفيلم”.

إلا أن هذا الفيديو تم حذفه هو الآخر، ما زاد من حالة الغموض والبلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصادر مقرّبة من السقا أكدت أن الفنان لم يكن على علم بما تم نشره، وأنه يتواجد حالياً في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، وقد اتخذ قرارًا بإغلاق الحساب نهائيًا بعد تكرار هذه الحوادث، تفاديًا لأي سوء فهم أو مشكلة محتملة.

يُذكر أن أحمد السقا سبق وأكد في تصريحات له خلال إحدى الندوات أن شقيقته كانت تدير الحساب، وهي من نشرت منشور الطلاق الشهير سابقًا دون علمه، ما تسبب حينها في ضجة إعلامية كبرى قبل أن يخرج لتوضيح الأمر بنفسه.